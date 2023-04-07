В филиале «КЧХК» идет подготовка к паводковому периоду





В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» проходит традиционная подготовка к паводковому периоду. Несмотря на теплую весну, в этом году прогнозируется стандартная для области ситуация с паводком, критических показателей изменения уровня воды в реках не ожидается.



С началом таяния снега увеличивается нагрузка на персонал филиала «КЧХК» и «ЭСО КЧХК». Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий на период весеннего половодья. Проверку на готовность к весеннему периоду проходят система тепловодоснабжения и ливневая

канализация, обеспечивающая отвод талых вод с территории предприятия. Сотрудники котельного цеха проводят проверку насосных станций, профилактические работы по обеспечению работоспособности очистных сооружений и прочего оборудования.



Игорь Бурдин, директор «ЭСО КЧХК»:



В текущем году лед на уровне водозабора ушел раньше на две недели, обычно это происходит в конце второй декады апреля. «ЭСО КЧХК» усиливает контроль за уровнем воды в Вятке. На случай приближения уровня к критическим значениям все готово к принятию мер по обеспечению

работоспособности водозабора, подключению резервного оборудования.

Сотрудники производственной лаборатории предприятия отслеживают соответствие показателей забираемой из реки Вятки воды, а также воды в трубах на жесткость, щелочность, цветность на соответствие требованиям СанПиНа. Своевременно принимаются меры по режиму обработки как питьевой, так и оборотной воды. Экологический отдел предприятия наблюдает за паводковой ситуацией в границе санитарно-защитной зоны. Ежедневно специалисты отдела получают данные

от «ЭСО КЧХК» по уровню воды в реке Вятке на водозаборе и передают их в надзорные органы.