В филиале «КЧХК» идет подготовка к паводковому периоду

ОБЩЕСТВО

07 апреля 2023 51 0
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   В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  проходит  традиционная  подготовка к паводковому периоду. Несмотря на теплую весну,  в этом году  прогнозируется стандартная для области ситуация с паводком, критических показателей изменения уровня воды в реках не ожидается.


С началом таяния снега увеличивается нагрузка на персонал филиала «КЧХК» и  «ЭСО КЧХК». Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий на период весеннего половодья. Проверку на готовность к весеннему периоду  проходят  система тепловодоснабжения  и  ливневая 
канализация,  обеспечивающая  отвод талых вод с территории предприятия.  Сотрудники котельного цеха проводят проверку  насосных станций, профилактические работы по обеспечению работоспособности очистных сооружений и прочего оборудования.


Игорь Бурдин, директор «ЭСО КЧХК»:


В текущем  году лед  на уровне водозабора  ушел раньше на  две недели,  обычно это происходит в конце  второй декады  апреля. «ЭСО КЧХК» усиливает контроль за уровнем воды в Вятке.  На случай приближения уровня к критическим значениям все готово к принятию мер по обеспечению 
работоспособности водозабора, подключению резервного оборудования.

 

Сотрудники производственной лаборатории  предприятия  отслеживают соответствие показателей забираемой из реки Вятки воды, а также воды в трубах на жесткость, щелочность, цветность на соответствие требованиям СанПиНа. Своевременно принимаются меры по режиму обработки как питьевой, так и оборотной воды. Экологический отдел предприятия наблюдает за паводковой ситуацией в границе санитарно-защитной зоны. Ежедневно специалисты отдела получают данные 
от «ЭСО КЧХК» по уровню воды в реке Вятке на водозаборе и передают их в надзорные органы. 

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«УРАЛХИМ»

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