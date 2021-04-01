В филиале «КЧХК» идет подготовка к паводковому периоду. Чтобы избежать непредвиденных последствий и обеспечить безопасность производства, ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий на период весеннего половодья, несмотря на то, что возможность затопления промплощадки очень мала.

С началом таяния начнется усиленный контроль качества воды, забираемой из реки Вятки, она может часто и резко менять показатели: жесткости, щелочности, цветности и других. На предприятии своевременно принимают меры по режиму обработки как питьевой воды, так и оборотной. Готовятся схемы подщелачивания воды, чтобы в случае снижения уровня pH поднимать его для соблюдения требований СанПиНа.

Особое внимание уделяется проходимости промливневой канализации: она обеспечивает отвод талых вод с территории завода. Ведется ревизия и проверка насосов, устраняются дефекты, подготавливаются резервные насосы на станциях, ревизируются передвижные.

В филиале уделяют внимание не только ситуации внутри промплощадки, но и тому, что происходит за ее периметром. Экологи предприятия выезжают на местность для контроля ситуации на близлежащей территории, организуют видеосъемку с воздуха с помощью квадрокоптеров, осуществляют забор проб для аналитических исследований в пойменных озерах и реке Елховке.

– Проведено совещание с органами муниципальной власти, надзора, МЧС, на котором обсуждался предстоящий паводковый период. Конечно, в этом году ситуация будет отличаться от прошлого года, – рассказала Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала по экологии, начальник экологического отдела.

Водоснабжение завода производится от водозабора «ЭСО КЧХК». При определенных уровнях воды может произойти затопление насосной станции, поэтому ежегодно разрабатывается план технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение надежного водоснабжения. Экологический отдел ведет анализ ситуации на водозаборе «ЭСО КЧХК», следит за уровнем воды в реке Вятке и передает информацию в три инстанции: в отдел водных ресурсов Камского бассейнового водного управления по Кировской области; в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора; в научно-исследовательскую лабораторию биомониторинга Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и Вятского государственного университета.

– Нагрузка на персонал в этот период увеличивается. Усиливается контроль за уровнем воды, и при достижении критических значений начинается усиленная работа всех служб по заранее согласованному плану. При необходимости будут предприняты меры по укреплению/поднятию дамбы водозабора, поддержанию его работоспособности, подключению резервного оборудования, – рассказал Игорь Бурдин, директор «ЭСО КЧХК».