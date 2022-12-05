В филиале «КЧХК» автоматизирован процесс метрологической деятельности

ОБЩЕСТВО

05 декабря 2022 9 0
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   В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  завершен  первый этап проекта автоматизации метрологической деятельности.


Основные цели  проекта  —  ведение автоматизированного учета оборудования (средств измерений и средств автоматизации) и оказанных услуг, а также предоставление отчетности о деятельности метрологической службы в соответствии с требованиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.


Информационная  система  (ИС) «Метрология» представляет собой базу данных, где оперативно можно получить информацию о месте расположения более 50 тысяч единиц  оборудования, сроках и видах планируемых с ним работ. 


Специалисты  филиала «КЧХК»  дорабатывали  ИС  под нужды предприятия. В этом помогли непрерывные релизы и обратная связь от пользователей. Сотрудники оценивали требования, планы, задачи и результаты, благодаря чему разработчик оперативно вносил локальные корректировки.  Загрузка исторических данных и обучение пользователей прошли заблаговременно, поэтому при вводе системы в промышленную эксплуатацию она была уже 
доработана по просьбам пользователей и хорошо ими изучена.


Поставленные перед проектом цели достигнуты  —  произошел отказ от бумажных версий документов в пользу электронных, хранимых  системой. ИС «Метрология» стала частью цифровой архитектуры Компании. 


Николай Хворов, главный приборист  —  главный метролог  филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:


Реализация  этого  проекта  —  пример успешного решения сложной задачи при качественном взаимодействии заинтересованного заказчика и квалифицированного исполнителя. Впереди очередная фаза роста системы  —  проведение второго этапа внедрения,  где  планируются 
интеграции со смежными системами и тиражирование проекта на другие филиалы Компании.

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«УРАЛХИМ»

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