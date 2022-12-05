В филиале «КЧХК» автоматизирован процесс метрологической деятельности



В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершен первый этап проекта автоматизации метрологической деятельности.



Основные цели проекта — ведение автоматизированного учета оборудования (средств измерений и средств автоматизации) и оказанных услуг, а также предоставление отчетности о деятельности метрологической службы в соответствии с требованиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.



Информационная система (ИС) «Метрология» представляет собой базу данных, где оперативно можно получить информацию о месте расположения более 50 тысяч единиц оборудования, сроках и видах планируемых с ним работ.



Специалисты филиала «КЧХК» дорабатывали ИС под нужды предприятия. В этом помогли непрерывные релизы и обратная связь от пользователей. Сотрудники оценивали требования, планы, задачи и результаты, благодаря чему разработчик оперативно вносил локальные корректировки. Загрузка исторических данных и обучение пользователей прошли заблаговременно, поэтому при вводе системы в промышленную эксплуатацию она была уже

доработана по просьбам пользователей и хорошо ими изучена.



Поставленные перед проектом цели достигнуты — произошел отказ от бумажных версий документов в пользу электронных, хранимых системой. ИС «Метрология» стала частью цифровой архитектуры Компании.



Николай Хворов, главный приборист — главный метролог филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:



Реализация этого проекта — пример успешного решения сложной задачи при качественном взаимодействии заинтересованного заказчика и квалифицированного исполнителя. Впереди очередная фаза роста системы — проведение второго этапа внедрения, где планируются

интеграции со смежными системами и тиражирование проекта на другие филиалы Компании.