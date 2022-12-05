В филиале «КЧХК» автоматизирован процесс метрологической деятельности
ОБЩЕСТВО
В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершен первый этап проекта автоматизации метрологической деятельности.
Основные цели проекта — ведение автоматизированного учета оборудования (средств измерений и средств автоматизации) и оказанных услуг, а также предоставление отчетности о деятельности метрологической службы в соответствии с требованиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Информационная система (ИС) «Метрология» представляет собой базу данных, где оперативно можно получить информацию о месте расположения более 50 тысяч единиц оборудования, сроках и видах планируемых с ним работ.
Специалисты филиала «КЧХК» дорабатывали ИС под нужды предприятия. В этом помогли непрерывные релизы и обратная связь от пользователей. Сотрудники оценивали требования, планы, задачи и результаты, благодаря чему разработчик оперативно вносил локальные корректировки. Загрузка исторических данных и обучение пользователей прошли заблаговременно, поэтому при вводе системы в промышленную эксплуатацию она была уже
доработана по просьбам пользователей и хорошо ими изучена.
Поставленные перед проектом цели достигнуты — произошел отказ от бумажных версий документов в пользу электронных, хранимых системой. ИС «Метрология» стала частью цифровой архитектуры Компании.
Николай Хворов, главный приборист — главный метролог филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:
Реализация этого проекта — пример успешного решения сложной задачи при качественном взаимодействии заинтересованного заказчика и квалифицированного исполнителя. Впереди очередная фаза роста системы — проведение второго этапа внедрения, где планируются
интеграции со смежными системами и тиражирование проекта на другие филиалы Компании.
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