В доме конструктора-героя. Музей Георгия Шпагина в Вятских Полянах

В прошлом году «ВК» начал цикл публикаций о краеведческих и исторических музеях Кировской области. О некоторых из этих учреждений, находящихся в глубинке, известно немногим. О других же знают и на федеральном уровне. В этом году мы продолжим начатую серию материалов, подготовленную с помощью директоров и сотрудников музеев. Сегодня расскажем еще об одном. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения конструктора-оружейника Г.С. Шпагина. В начале мая в г. Вятские Поляны пройдет ряд юбилейных мероприятий.

Из истории

Мемориальный Дом-музей конструктора-оружейника Г.С. Шпагина находится в г. Вят­ские Поляны. Георгий Семёнович Шпагин, создатель автомата ППШ, Герой Социалистического Труда, жил там в 1941 - 1952 годах.

Этот дом в 1915 году построил волостной писарь Ф.И. Иванов. Здание расположено на мысе, образованном берегом реки Вятки и западным склоном Поваренного лога. Мемориальную табличку на доме установили в ноябре 1966 года, на основании решения исполнительных комитетов районного и город­ского Советов депутатов трудящихся г. Вятские Поляны.

Дом-музей торжественно открыли 7 августа 1982 года. Сейчас это отдел Вятскополянского исторического музея. Экспозиция, посвящённая Шпагину, прежде находилась в музее истории машиностроительного завода «Молот». В 2008 году его передали городу.

27 апреля 2012 года состоялось торжественное открытие обновлённой экспозиции.

В 2013 году в рамках областной программы поддержки мест­ных инициатив провели благоустройство территории музея.

В ноябре 2015 года при нём стал работать интерактивный лазерный тир «ППШ».

От артельщика до оружейника

Георгий Семенович родился во Владимирской области. Начал рано трудиться. Сначала - в плотницкой артели (травма руки вынудила оставить эту работу), затем - в лавке у купца, на стекольном заводе и т.д.

В Русской императорской армии служил оружейником. Здесь и началось его увлечение, переросшее позже в профессию. После революции вступил в ряды РККА, где с 1918 до 1920 года служил оружейным мастером в стрелковом полку, а после демобилизации - слесарем в опытной мастерской проектно-конструкторского бюро Ковровского пулемётного завода. Этот шаг определил направление его будущей деятельности, так как руководителем у него был извест­ный конструктор оружия Василий Алексеевич Дегтярёв (в 1920 г. он возглавлял опытную мастерскую ПКБ завода).

Здесь Шпагин начал предлагать наработки по улучшению уже существующих пулеметов, а вскоре выполнил и первую самостоятельную конструктор­скую работу.

По залам

- В музее представлено около 200 мемориальных предметов. Их передали родственники Георгия Семеновича Шпагина и жители города, - рассказала директор Вятскополянского исторического музея Марина Юрьевна Пислегина. - В доме воссоздана обстановка послевоенного времени - три небольшие комнаты, кухня, веранда. В одной из комнат оформлена экспозиция, посвященная жизненному пути Георгия Семёновича. Здесь рассказывается о его учителях, коллегах, представлены разработки Шпагина разных лет. Посетители могут познакомиться с периодом, когда его признали как оружейника, увидеть награды.

Центральное место экспозиции занимает пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). В годы Великой Отечественной войны в Вятских Полянах на машиностроительном заводе «Молот» вы­пустили более 2,5 миллиона штук. ППШ стал одним из символов Победы. Практически в каждом населенном пункте страны сегодня стоит памятник защитникам Родины именно с пистолетом-пулеметом Шпагина в руках.

Оружие известно многим по фотографиям и фильмам о Великой Отечественной войне. В те годы оно было одним из самых массовых в армии. Порой ППШ воспринимали как обязательный атрибут солдата.

Бойцы говорили, что секрет успеха - в его простоте, точности и скорострельности. За это военные его и ценили. Пистолетом-пулеметом пользовались в самых тяжелых условиях. На вооружении в армии ППШ находился достаточно долго, вытеснил его уже знаменитый автомат Калашникова.

Разговоры у печи

В музее представлены предметы мебели и личные вещи конструктора. В кабинете находятся его рабочий стол и кресло, техническая литература 1930-х годов, письменные принадлежности и другие экспонаты.

В самой большой светлой комнате-гостиной - основательный дубовый стол и именной фарфоровый сервиз с монограммой «ГСШ». А у огромного зеркала во весь рост в красивой деревянной раме посетители особенно любят делать фото на память.

На кухне - настоящая каменная печка и колоритный рукомойник. Люди старшего поколения около этого «домашнего чуда» с лёгкой грустью вспоминают свое детство у бабушки, которая непременно угощала их горячими пирожками, что называется с пылу с жару. Собственно, в этой комнате обычно и проходит заключительная часть экскурсии. Здесь сохранилась теплая домашняя атмосфера-аура деревенской избы, где на столе - белая скатерть, на кровати - накидки на подушках, на чистом полу - домотканые половики.

В тире - азы стрельбы

На территории мемориального дома-музея находится ин­терактивный лазерный тир ППШ - любимое развлечение мальчишек всех возрастов, их пап и дедушек. Они могут совершенно безопасно пострелять из настоящего оружия, в том числе из ППШ.

Те, кто в первый раз берут его в руки, искренне удивляются размерам и весу оружия. ППШ с пустым магазином весит больше 3,5 кг. Длина изделия - 84,3 см. Но, несмотря на это, даже те, кто никогда не держал в руках оружие, довольно быстро осваивают азы стрельбы и делают неплохие успехи.

Кроме легендарного ППШ в тире можно познакомиться с винтовкой Мосина, АК-47, пулеметом Дегтярева (ДП) и другими экспонатами оружейного искусства.

Как считают работники музея, тир отлично дополняет его экспозицию и никого не оставляет равнодушным. Бывает так, что некоторые посетители поначалу робко берут в руки оружие и, заметно волнуясь, начинают целиться. При этом едва видят мушку в прицеле, на лбу выступает испарина. Но стоит только несколько раз попасть в десятку - начинается нешуточный азарт. Порой в тире происходят серьезные лазерные «баталии». Между собой соревнуются супруги, дети, друзья и даже случайные посетители. Столько восторга в глазах, когда стрелки набирают сто из ста баллов!

С искренним словом

В Доме-музее Г.С. Шпагина считают, что здесь на мгновение останавливается время. Просто смотришь на экспонаты, предметы, принадлежавшие человеку, который изобрел оружие, и понимаешь: победа ковалась не только на передовой.

Лучшие умы бывшего Советского Союза трудились в научных лабораториях, изобретая всё, что необходимо бойцам. Другие - заводчане - не спали у станков, трудились по 15 - 16 часов в цехах, чтобы изготовить оружие.

И редко кто тогда думал об уюте, тёплой постели, горячей еде. Они жили во имя Великой Победы. Знали, что по прошествии десятков лет их труд не забудут, имена вспомнят. И придут к ним просто «в гости», но уже в мирное время...

А. ВЯТКИН

(По материалам Дома-музея Г.С. Шпагина и при содействии директора Вятскополянского исторического музея Марины Юрьевны Пислегиной.)

P.S. Вятскополянский исторический музей, отделом которого и является Дом-музей Г.С. Шпагина, стал полноправным партнёром Рос­сийского военно-исторического общества. Взаимовыгодное сотрудничество позволило расширить информа­ционные границы музея, о котором узнали и на федеральном уровне.

В июне 2021 года вышла книга Марины Пислегиной «ППШ - Победа. Память. Шпагин. О жизни и деятельности конструктора-оружейника». На основе комплексного анализа фактологического материала и источников, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот, проведено научное исследование жизни и деятельности конструктора знаменитого пистолета-пулемёта.