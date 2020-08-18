В детском лагере «Юность» началась смена

Дети сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отправились на летний отдых. 17 августа в Кирово-Чепецке стартовала долгожданная смена детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Юность».

Смена в этом году первая и единственная. Из-за антиковидных мер работа большинства детских оздоровительных лагерей в регионе не велась. Компания «УРАЛХИМ», администрация лагеря и санатория-профилактория «Перекоп» приложили максимум организационных усилий, чтобы провести отдых детей в «Юности» в августе.

– Мы очень старались организовать деткам полноценный отдых, – рассказала начальник ДОЛ «Юность» Надежда Исакова. – Потребовалось немало усилий, чтобы соблюсти все требования и ограничения и сохранить традиционные возможности отдыха в лагере. К счастью, у нас все получилось.Многие мероприятия будут отличаться от привычных, массовые у нас и вовсе под запретом. Но мы уверены, что наполним разнообразием и радостью отрядную жизнь.

Единственный заезд в этом году – смешанный: семь отрядов общей направленности и один профильный спортивный. За двухнедельную смену в «Юности» отдохнут 130 детей. В целях соблюдения мер профилактики лагерь на все время работы будет изолирован от внешних контактов. О своем отдыхе родителям и друзьям дети будут рассказывать только посредством телефонов и социальных сетей.

–Сегодня стартовала наша единственная в этом году смена в лагере «Юность»,–поделилась заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова. – Мы очень рады, что хотя бы одна смена у нас состоится в условиях нынешней ситуации с Covid-19. Я желаю ребятам хорошего отдыха, компания «УРАЛХИМ» сделала для этого очень много. Лагерь готов, две недели счастья мы обещаем!