В чем преимущества изучения английского по Skype





Представители платформы по поиску репетиторов Preply рассказали о преимуществах современного метода обучения.

Индивидуальный подход к обучению

Развитие технологий коснулось всех сфер нашей жизни, включая образование. Интерактивный метод изучения английского с помощью возможностей Skype заслуженно пользуется широкой популярностью. Он является идеальным решением в таких ситуациях:

Интенсивный рабочий график ученика.

Потребность сделать обучение более интенсивным.

Желание заниматься индивидуально.

Оптимизация стоимости обучения.

Настоящий язык от носителя

Изучая английский по Skype, вы сможете выбрать преподавателя из языковой среды, то есть сертифицированного носителя языка из Великобритании, США или Канады.

Экономичность метода

Изучение английского языка по Скайпу обладает еще одним ценным свойством: цена таких занятий существенно ниже. Это возможно потому, что преподаватель может работать из доступных ему мест, ему не приходится арендовать для этого отдельный офис или тратить время на дорогу к ученикам. Цена онлайн-уроков зависит от уровня квалификации преподавателя и колеблется от 2 до 100 долларов за час. Ученик сам может выбрать преподавателя и обсудить с ним все нюансы сотрудничества.

Контроль качества обучения с помощью обратной связи от учеников

Люди усваивают учебный материал с разной скоростью, поэтому для достижения результатов важен индивидуальный подход. Метод отличается интерактивностью, то есть ученик оставляет свои впечатления от занятий в форме отзывов, чтобы другие могли выбрать лучших репетиторов по Skype с помощью сайта Preply.

Итак, резюмируем преимущества занятий английским языком по Skype:

Такие занятия дешевле традиционных классов и индивидуальных занятий на дому.

Учитель может проводить занятия где угодно.

Есть возможность выбрать носителя языка из-за рубежа.

Ученику не нужно никуда добираться.

Есть возможность записывать занятия для последующего повторения.

Нужно отметить, что успех занятий прежде всего зависит от самого ученика, поэтому аккуратно придерживайтесь графика занятий, занимайтесь регулярно, повторяйте материал, делайте домашние задания. Обязательно воспользуйтесь дополнительными материалами, доступными онлайн бесплатно, выбирая среди них то, что интересно и полезно вам.