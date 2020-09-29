В цехе сложных минеральных удобрений «УРАЛХИМа» завершили ремонт оборудования

В цехе сложных минеральных удобрений филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершили плановые ремонтные работы. В течение сентября здесь провели ремонт на второй нитке грануляции и третьей выпарной установке.

В период капремонта второй нитки грануляции проделали большую работу, направленную на восстановление работоспособности участка. Основным оборудованием является барабан-гранулятор-сушилка (БГС), поэтому особое внимание было уделено именно ему. На БГС заменили два опорных роликов, подвенцовую шестерню, выполнили подбивку бандажей. Все это направлено на улучшение работы самого барабана и снижение общей вибрации корпуса.

Отремонтировали и вспомогательное оборудование, без которого невозможен выпуск продукции. Кроме того, прошли работы по восстановлению насосного, поточно-транспортного и газоочистного оборудования (вентиляторов, дымососов и скрубберов очистки воздуха).

Параллельно с ниткой грануляции работы провели на третьей выпарной установке. Здесь выполнили ремонт греющих камер, насосов. Также отревизировали запорную, запорно-регулирующую и предохранительную арматуру.

– Главный результат плановых капитальных ремонтов – обеспечение бесперебойной работы каждого механизма и создание оптимальных условий для выпуска качественной продукции, отвечающей мировым стандартам, – отметил начальник цеха сложных минеральных удобрений Александр Черноусов.