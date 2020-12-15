В цехе азотной кислоты кирово-чепецкого «УРАЛХИМа» завершили ремонтную кампанию

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершили ремонт на агрегате УКЛ-7 №5 в цехе азотной кислоты. Это завершающий ремонт 2020 года в подразделении.

Ежегодно во время ремонта здесь проводят экспертизу промышленной безопасности технологического оборудования, ревизию ряда аппаратов и технологических трубопроводов, катализатора, фильтров. Эти мероприятия позволяют обеспечивать стабильность производства и выполнять поставленные планы.

Особенным этот ремонт стал по причине замены газотурбинного агрегата ГТТ. Он – основа всего агрегата: турбина нагнетает воздух в технологический тракт, где далее проходят химические реакции (конверсия аммиака, абсорбция и прочие), в результате чего получают неконцентрированную азотную кислоту. Поэтому расход воздуха – один из основных факторов, определяющих производительность установки.

Масштаб и сложность этого ремонта обусловлены не просто заменой турбины старого типа ГТТ-3М на модернизированную конструкцию ГТТ-3ПН, но еще и тем, что установка нового оборудования требует изменения всей системы обвязки, трубопроводов.

– Старая установка включала двухступенчатую схему сжатия воздуха и была снабжена промежуточным охлаждением. В нынешней системе применяется одноступенчатое сжатие без промежуточного охлаждения, - пояснил технолог цеха азотной кислоты Александр Лобанов. – Кроме того, раньше разгонный электродвигатель работал постоянно, теперь он используется только при пуске, что существенно снижает энергетические затраты. К тому же сокращается общее число единиц оборудования – а значит, сокращаются затраты и усилия по обслуживанию и плановому ремонту установки.

В ближайшее время заводские специалисты будут следить за режимом работы нового турбокомпрессора и оценивать его показатели. Если он зарекомендует себя с лучшей стороны и подтвердит заявленные характеристики, то подобные реконструкции могут пройти и на других агрегатах УКЛ-7 холдинга.