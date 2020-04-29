В цехе азотной кислоты филиала «КЧХК» завершили ремонт агрегата

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершенремонт на агрегате УКЛ-7 №1 цеха азотной кислоты. В план работ вошли осмотр и ремонт технологического и турбокомпрессорного оборудования, а также экспертиза промышленной безопасности.

В процессе получения слабой азотной кислоты в первую очередь задействована газотурбинная технологическая установка. Она предназначена для снабжения воздухом технологической части агрегата по производству азотной кислоты слабой концентрации и сопутствующим процессом выработки пара. Специалисты цехов ремонта технологического оборудования и ремонта электрооборудования проверили исправность и работоспособность всех комплектующих установки: турбокомпрессора, редуктора, электродвигателя, нагнетателя, воздухоохладителей и другого оборудования.

На теплообменниках провели чистку отложений ила и песка в пространстве оборотной воды. Для этого была задействована специальная установка высокого давления. Также специализированная организация провела диагностику технического состояния теплообменных трубок. Эта процедура необходима для выявления дефектных мест и их ремонта. Своевременная диагностика способствует повышению надежности работы аппаратов и снижению риска их поломки во время работы агрегата.

Ремонтные работы затронули контактный аппарат, предназначенный для окисления аммиака до оксида азота. Здесь заменили мембрану предохранительного устройства, провели ревизию запорной арматуры, проверили крепежные детали.Также провели осмотр абсорбционной колонны, где образуется азотная кислота.

Помимо ремонта оборудования были проведены работы по снятию и наложению теплоизоляции, установке и разборке строительных лесов, покраске оборудования. Их осуществила подрядная организация.

Важная часть ремонтной кампании – проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), которую осуществляет специализированная экспертная организация. Ее представители оценили соответствие оборудования и документации требованиям и нормам безопасной эксплуатации, правилам промышленной безопасности, иным документам Российской Федерации по промбезопасности. По итогам экспертизы получено положительное заключение, зарегистрированное в реестре заключений ЭПБ Ростехнадзора.

«Главная задача ремонта – обеспечить бесперебойное производство, избежав простоя агрегата. Только комплексный подход к делу, в котором внимание уделяется каждой детали и каждому документу, способен привести к необходимому результату», – подчеркнул начальник цеха производства азотной кислоты Андрей Шилов.