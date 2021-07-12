В Белой Холунице прошёл VII межрегиональный фестиваль железа

В рамках фестиваля со­стоялись выставка и мастер-классы от кузнецов, кузнечные кухня и свадьба. Зрители, несмотря на санитарные ограничения, приехали из разных уголков области и России. Они знакомились с творчеством мастеров народных промыслов, даже попробовали себя в лепке из глины, создании свистулек (рожков из бересты), плетении лаптей, кружевоплетении, гончарном деле, ниткографии, росписи на дереве и мягкой игрушке.

Как было?

А почему именно этот район стал центром «железного искусства?» Несколько лет назад, находясь в служебной командировке в Белохолуницком районе, я зашел в местный краеведческий музей (а как же не знать историю региона?). Экскурсовод сказала, что их уголок вятской земли славится прежде всего уникальным чугунным художественным литьём местных заводов XIX - первой половины XX в.

В залах представлена удивительная коллекция: архитектурные элементы, садово-парковая мебель, кабинетное литьё. Тогда мне рассказали, что собирать экспонаты начали сотрудники бывшего заводского музея (создан в 1970 году) и такое благородное дело продолжается по настоящее время. Еще часть экс­понатов принесли жители города, желая сохранить память о знаменитых мастерах художественного литья.

Когда приезжают теперь уже на известный фестиваль гости, они тоже приходят в музей. Ведь история «холуницкого железа» начиналась еще в XVIII веке, когда были основаны металлургические заводы: Кирсинский (1729 г.), Климковский (1762 г.), Холуницкий (1764 г.), Омутнинский (1773 г.) и другие.

Гостям, приехавшим из других регионов, непременно расскажут и о таких эпизодах. Разработку руды вели примитивным способом - «дудками», неглубокими колодцами (глубина около восьми метров). Ее заготавливали в зимнее время: это было менее опасно, так как стенки «дудок» крепили естественным обмораживанием.

В 1874 году при Климков­ском заводе устроили лабораторию. Прибыв сюда на службу, будущий академик М.А. Павлов был изумлен ее оборудованием: много приборов, в том числе довольно редких, масса разнообразных реагентов.

В чём секрет железа?

Железо на холуницких заводах производилось по старым уральским технологиям. В кричный горн (металлургическую печь) на слой горящего древесного угля укладывались чугунные чушки. Металл плавился и под воздействием высокой температуры терял вредные примеси, которые, окисляясь, переходили в шлак.

Расплавленный металл постепенно стекал на поддон горна, образуя там ком, который и назывался крицей. Двое рабочих клещами доставали из горна крицу и помещали под тяжеловесный молот, которым мяли ее до тех пор, пока из металла не оказывались выжатыми все примеси, а масса не становилась однородной, легко поддающейся ковке.

Холуницкое железо отличалось пластичностью. По отзывам современников, оно «мягкостью своею подобно более свинцу, нежели железу», изделия из него «признаются от всех художников за самые лучшие».

Готовую продукцию отправляли на ярмарки в Вятку, Нижний Новгород, Казань, Яро­славль, Рыбинск и другие города один раз в году - весной, когда при выпуске воды из пруда река Белая Холуница становилась судоходной.

Дворцы в Петербурге тоже покрывали холуницким железом. Из него же делали обручи - ими «обували» телеги, тарантасы, кареты и пролётки по всей России. Шло оно и на санные полозья. Почти полтора века, с 1764 по 1909 год, эти заводы производили железо для Вят­ского края и России.

Особое литьё

Здесь же, на стендах, посетители увидят и художественное литьё. Причем первый заказ на него поступил в 1837 году от вятского губернатора - изготовить решетки для Александров­ского сада по проекту архитектора Александра Лаврентьевича Витберга. Такой факт, да еще заказ, удачно выполненный по моделям профессионального архитектора, приехавшего из столицы, для провинциального завода стал школой литейного искусства.

Мастера попытались изготавливать художественное архитектурное литьё для местных нужд. В течение XIX века заводы Холуницкого горного округа полностью обеспечивали удивительными отливками Вятку, Слободской, Котельнич.

В 90-е годы XIX века Викентий Альфонсович Поклевский-Козелл наладил регулярное производство небольших утилитарных вещиц кабинетного назначения - завод стал крупным поставщиком архитектурного и, скажем по-современному, «офисного» литья для губернии. Декоративные пепельницы, лоточки для перьев и карандашей, ажурные настенные тарелки, ба­рельефы - всё для мужчин!

Кстати, холуницкие изделия хранятся в коллекциях Киров­ского областного краеведческого музея, Слободского и Белохолуницкого краеведческих музеев.

Когда праздник объединил

Участие в нынешнем празднике приняли мастера из Киров­ской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Пермского края. Проект реализуется при под­держке Фонда президентских грантов, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Мы всегда хотели, чтобы наш район стал привлекательным для туристов из других регионов, - говорили организаторы фестиваля. - Кроме того, на таких мероприятиях создается открытое профессиональное пространство для обмена опытом в сфере кузнечного промысла, все видят, насколько богата история нашего края и как она продолжает хранить традиции ремесла.

Фестиваль, несмотря на ограничения, состоялся! Все желающие ненадолго стали «кузнечных дел мастерами». Кто-то учился делать подкову. Удар по металлу, еще один… Казалось бы, всё просто. Однако за каждым движением мастера - множество секретов. Любопытным мальчишкам охотно показывали, как надо ладить с металлом.

…Все, кто побывал в Белой Холунице, увидели, как из поколения в поколение уже современные умельцы-кузнецы по-преж­нему передают мастерство, некоторые даже в чем-то превзошли своих талантливых предков. А необыкновенное ремесло переживает века и вновь становится востребованным, восхищает. Им, железом, превращенным в чудо, восторгаются.

Кто-то из мастеров сказал: «У железа тоже есть душа, посмотрите, только затаите дыхание...»

А. ВЯТКИН.

Фото vk.com.