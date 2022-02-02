В 2021 году «Уралхим» направил на благотворительность в Кировской области 356 млн рублей

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в 2021 году выделил на благотворительные цели в Кировской области 356 млн рублей. Более 200 млн из них направлено на приобретение служебного жилья для работников бюджетной сферы.

По программе «Уралхим» – детям» с 2010 года осуществляется капитальный ремонт помещений в детских садах и создаются новые группы. Всего в рамках направления в дошкольных учреждениях города открыты уже 23 корпоративные группы (с учетом трех корпоративных групп филиала «Уралхим-Транса»). В 2021 году обновили две группы в детских садах №№17 и 22. На поддержку дошкольного образования предприятие направило около семи миллионов рублей.

Компания «Уралхим» активно взаимодействует со школами Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района, оказывая финансовую поддержку и помогая в реализации образовательных проектов. Ежегодно школы города и района участвуют в грантовых конкурсах компании, по результатам которых распределяется более четырех млн рублей.

Важное значение в социальной политике предприятия имеет развитие спорта в городе. По программе «Уралхим» – спорту» в 2021 году филиал «КЧХК» выделил средства на уставную деятельность молодежного хоккейного клуба «Олимпия», в том числе на ремонт хоккейной базы и оборудование. Также компания традиционно поддерживает детскую секцию хоккея, оказывает финансовую помощь в организации и проведении соревнований по греко-римской борьбе, дзюдо, футболу и плаванию.Всего в 2021 году в развитие спорта в городе вложено более 12 млн рублей.

Масштабная работа компании в Кировской области ведется по направлению «Уралхим» – регионам». Между «Уралхимом» и муниципальными образованиями Кировской области, интересы которых в областном парламенте представляют депутаты-сотрудники компании, ежегодно подписываются соглашения о социальном партнерстве. «Уралхим» оказывает финансовую поддержку районам на развитие городской среды и реализацию социально важных задач в области образования, культуры, спорта. Также в этих районах проводится ежегодная акция «Добрый урожай». По ней женщины возраста 55 лет и старше получают в подарок удобрения производства компании «Уралхим» для своих садовых участков. В 2021 году акция прошла дважды: весной и осенью женщинам-садоводам региона передали более 240 тонн удобрений.

Множество проектов реализуется и в Кирово-Чепецке.В 2021 году «Уралхим» и Правительство Кировской области выделили по 25 млн рублей на поддержку образовательных учреждений города, развитие гражданского общества,создание комфортной городской среды и софинансирование федерального проекта. Поддерживает «Уралхим» и программу «Безопасный город»: в 2021 году при финансовой поддержке установлены три видеокамеры на кольцевой развязке улиц Братьев Васнецовых, Алексея Некрасова и 60 лет октября. Была проложена оптоволоконная сеть от проспекта Мира по улице Луначарского до проспекта России, а по улице Луначарского установлены технологические шкафы, к которым в дальнейшем можно будет присоединить видеокамеры.Филиал «КЧХК» регулярно оказывает помощь в реализации проектов по поддержке местных инициатив (ППМИ). В прошлом году в Кирово-Чепецке было реализовано 15 проектов, все– при поддержке «Уралхима». Предприятие сотрудничает с общественными организациями региона, выделяет средства на проведение конкурсов и мероприятий. Городские праздники – 9 Мая, День города – также проходят при финансовом участии филиала «КЧХК».

По программе «Уралхим»– ветеранам» оказывается помощь ветеранским организациям. Ежегодно финансирование направляется на организацию деятельности Совета ветеранов КЧХК, Кирово-Чепецкого отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и Кирово-Чепецкого городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировской области.