Успех «Молочных машин». Кировская область продвигается вперёд в деле импортозамещения

«Импортозамещение» - термин для многих абстрактный. Особенно для тех, кто на действующем производстве ни разу не бывал. Но за этим словом стоят реальные предприятия, чья продукция сегодня востребована и с успехом заменяет им­портные аналоги. Есть таковые и в Кировской области.

В конце прошлого года предприятие «Сельмаш молочные машины» (входит в группу компаний «Сельмаш») поставило на новый сырзавод в селе Вожгалы оборудование по производству сыров. Это событие - знаковое для вятской «молочки». Оно показывает, что не всегда нужно «за семь вёрст киселя хлебать» и покупать зарубежные аппараты. Почти всё, в чём нуждается местная молокоперерабаты­вающая промышленность, можно с успехом найти не выезжая за пределы области.

Сегодня предприятие «Сельмаш молочные машины» наряду с Лебяжским заводом растительных масел (специализируется на выпуске рапсового масла) присоединилось к всероссийскому флешмобу #МыРаботаем.

Как реально работает импортозамещение, своими глазами увидел корреспондент «Вятского края», побывав на «Сельмаше».

В работе даже импорт

Предприятие «Сельмаш молочные машины» находится на территории завода «Сельмаш», и попасть туда не так просто. Всё ж таки сам завод - оборонное производство и правила допуска посторонних там весьма строгие.

Территория завода поражает своей протяженностью, хотя «Молочные машины» занимают всего один корпус. Он, этот корпус, снаружи кажется небольшим. Но когда входишь внутрь и видишь цеха, понимаешь, что места здесь много, а внешние скромные размеры - лишь иллюзия.

Вместе с моим провожатым - начальником производства Сергеем Кислицыным входим внутрь. Кругом станки, заготовки, инструмент, готовые изделия. Сразу даже не поймешь, что и где.

- Здесь у нас уже готовый аппарат прессования творожного сгустка, - поясняет Сергей. - Видите, в упаковке уже. Готовим к отправке. Хочу обратить ваше внимание, что у нас разработан новый логотип предприятия, и здесь он нанесён на корпус.

По словам начальника производства, этот аппарат - собственная разработка конструкторов «Молочных машин». Он производит прессование и охлаждение творога. С его помощью можно выпускать разные виды этого продукта.

Рядом еще один агрегат. Но в отличие от аппарата по отжиму творога на нём импортная маркировка.

- А это что такое? - интересуюсь.

- Установка «Альфа Лаваль» шведского производства, - поясняет мой провожатый. - Её привезли к нам на дефектовку, то есть на проверку работоспособности всех узлов. Если мы обнаруживаем неполадки, то устраняем их. Производим замену вышедших из строя деталей. Таким образом, наши мастера восстанавливают работоспособность установки до ста процентов.

Проходим мимо рабочих, которые заняты своим делом, подходим к станкам.

- Это у нас станок по отбортовке днищ, - показывает на один из них Сергей Кислицын. - Плоских, конических, любой формы. Он позволяет обечайке на ёмкостных аппаратах соединять не в угол, а встык, что даёт возможность более качественно проваривать шов. Станок наш. Изготовлен на кирово-чепецком заводе.

За этим станком - другой. Сразу видно - не наш, не русский.

- Это итальянские вальцы, - говорит начальник производства. - Станок с ЧПУ (с числовым программным управлением. - Ред.). Работает в автоматическом режиме. Прокатывает изделия с любым радиусом кривизны. Немного далее вы видите гильотину турецкого производства. «Итальянца» мы приобрели недавно - года два-три назад, а «турок» у нас - заслуженный ветеран, с 2013 года.

По словам Сергея, когда приобретались эти импортные станки, никто еще даже не предполагал, что будут санкции, ограничения. Квалифицированные работники предприятия самостоятельно проводят обслуживание этих станков и в случае неполадок способны своими силами восстановить их работоспособность.

Судя по всему, у предприятия нет проблем со станками, с инструментами и оборудованием. Есть всё необходимое, чтобы изготавливать молочные машины различной степени сложности.

Молодым у нас дорога…

Идем по второй линии производства. Здесь снова та же смесь станков, заготовок, инструментов, обрезков, готовых и полуготовых изделий.

- Установки для безразборной мойки, универсальные ёмкостные аппараты, ещё одна импортная установка (на этот раз - фирмы Tetra Pak) под ремонт, - называет то, мимо чего проходим, Сергей.

Вокруг каждой - рабочие. Подходим к одному из них.

- Здравствуйте. Можно задать вам несколько вопросов?

- Конечно.

- Как вас зовут?

- Михаил.

- Сколько вам лет?

- Скоро сорок восемь будет.

- Как давно вы здесь работаете и нравится ли вам то, что вы делаете?

- Работаю здесь уже пять с половиной лет. Работа сложная, но интересная. Занимаюсь сборкой металлоконструкций. Есть, конечно, трудности: нержавейка сама по себе - металл непростой и плохо поддаётся сварке. Ответственность опять же большая: оборудование пищевое, а к нему требования всегда высокие. Устраивает всё, уходить не собираюсь. Наоборот, буду работать до пенсии. Зарплата достойная, на семью хватает. Зачем искать лучшего? К тому же я уже успел поработать на других предприятиях и имею возможность сравнивать.

Позднее, когда мы пришли в кабинет Сергея Кислицына, тот подтвердил, что на предприятии работают с кадрами основательно. Текучки нет. А свежие кадры для омоложения состава рабочих готовятся заранее.

- Мы принимаем молодёжь, - отметил начальник производства. - Толковые молодые ребята нам нужны, чтобы заменить тех, кто либо уволился, либо вышел на пенсию. Мы их готовим, обеспечиваем им достойную зарплату. Вообще-то, у нас сдельно-премиальная система оплаты труда. Но молодой специалист полгода-год получает повременную. И лишь потом, если он нас устроит, переходит на сдельную: сколько сделал - столько получил. Пока он числится начинающим, за ним закрепляется наставник из числа «стариков». Он передаёт ему всё, что знает и что умеет сам. У нас вообще коллектив дружный - никто ни от кого секретов не скрывает. И если молодой к кому-нибудь обратится, то ему помогут, подскажут.

Сергей и сам в свои 35 лет прошёл путь от слесаря механосборочных работ до топ-менеджера предприятия, как сейчас принято называть его долж­ность. Попал сюда после окончания Вятской сельхозакадемии. Восемь месяцев он «простоял у станка» и «знает, почём фунт лиха».

Качество, цена и мировые стандарты

Разговаривая с Сергеем Кислицыным, я не мог не задать вопрос: насколько продукция «Молочных машин» соответствует, как выражаются, «мировым стандартам»?

- Качество и надёжность наших аппаратов - на достаточно высоком уровне, - отвечает он. - Во всяком случае, это показала практика нашего участия в международных выставках. Не так давно нашу линию приобрели в Израиле, который считается лидером по молочным технологиям.

По словам Сергея, представительство предприятия на международных площадках показало не только высокое качество оборудования, но и привлекательное для потенциальных покупателей соотношение «цена - качество».

- Хотел бы ещё добавить, что такое качество нашей продукции - результат высокой квалификации наших рабочих, - не преминул подчеркнуть Кислицын.

Из слов руководства «Молочных машин» можно сделать вывод, что предприятие готово обеспечить потребности в аппаратах по переработке молока не только наших, вятских, «молочников», но и таковых из других российских регионов. При этом спе­циалисты завода работают «под заказчика» - создают линии, которые учитывают как конечный продукт, так и конфигурацию площадки, где она будет установлена. Для этого специалисты выезжают на место и вместе с заказчиком определяют все детали.

Как заметил Сергей Кислицын, если потребуется, предприятие готово выпускать и роботизированные линии. Но пока таких заказов не было.

Зато запуск нового сырзавода в Вожгалах, всё оборудование которого было создано на предприятии «Сельмаш молочные машины», сделало по­следнему отменную рекламу.

Ведь не случайно об этом событии с таким восторгом рассказал губернатор области Игорь Васильев:

- Очень важно то, что мы сейчас уже занимаем четвёртое место в стране по объёму производства сырого коровьего молока. Нам пока существенно не хватает переработки, но и в этом направлении мы продвигаемся. Намечается очень хорошая кооперация: не так давно открылся вожгальский завод по производству сыра. Он рассчитан на переработку 260 тонн молока в день. Но изюминка его в том, что молочное оборудование сделано в Кировской области - на заводе «Сельмаш». Иногда приезжаешь на птицефабрику в каком-то регионе - и рассказывают, что оборудование поставляется, предположим, из Франкфурта. А у нас замкнутый цикл. Сами построили, и сами на этом работаем. И это, я считаю, очень здорово. Объём инве­стиций - порядка 850 миллионов рублей в этот завод. И отрадно то, что все инвестиции остались здесь, в области.

Может быть, для кого-то такая оценка успехов кировских машиностроителей покажется чрезмерной и излишне эмоциональной, однако смею заверить, что слова Игоря Васильева не так уж далеки от истины. Не верите? Идите на «Сельмаш» - и убедитесь сами.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.