«Услышь меня!» Всероссийскому обществу глухих – 95 лет

Они не любят, когда о них говорят: глухие. «Мы такие же, как и все!» - неустанно повторяют люди, имеющие ограниченные возможности слуха. Наверно, многие и представить себе не могут: как это - жить в мире тишины? Между тем эти люди тоже трудятся, проводят свой досуг, поют, танцуют, завоевывают призы и награды на престижных спортивных соревнованиях и т.д.

Как жить в нынешнем сложном мире тем, кто не слышит? Какие проблемы возникают на их пути?

Накануне Международного дня глухих об этом и не только мы говорили с председателем Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) Анатолием Ивановичем АЛИМОВЫМ.

- Анатолий Иванович, в сентябре у ВОГ - юбилей, 95 лет?

- Да. Всероссийское совещание глухонемых состоялось 21 - 25 сентября 1926 года в Москве. Позже его стали называть первым съездом ВОГ. Председателем правления совета единогласно избрали Павла Алексеевича Савельева.

- Наше кировское отделение создано в 1932-м, отмечает юбилей на будущий год (исполнится 90 лет). Как сейчас живёт общество?

- У нас в организации на учете около 400 человек, хотя, по сути, их намного больше. Меня в 2015 году на конференции избрали на эту должность. У нас есть помещение на улице Щорса, где находится основной офис. Кроме того, нам передали в оперативное управление помещение на Октябрьском проспекте, где теперь идет капитальный ремонт крыльца, санузла и зрительного зала.

Здесь мы проводим различные культурные мероприятия, развлекательные и благотворительные, организуем работу кружков и коллективов художественной самодеятельности (их у нас много, по всем направлениям). Часть помещений сдаем в аренду - эти деньги немного выручают, помогают в нашей деятельности.

Почти половина состава общества - люди пенсионного возраста, однако немало и 20 - 30-летних. Они приходят, занимаются, общаются. Правда, многие предпочитают свои проблемы решать самостоятельно.

- Одно из основных направлений работы - помощь в трудоустройстве ваших подопечных?

- Это, действительно, очень больной вопрос! Для людей с ограничениями по слуху есть определенные требования: по каким профессиям можно, а по каким нельзя работать (например, на высоте на стройках). Одно время не допускали ребят с нарушением слуха к токарным станкам, хотя многие из них обучились именно этой специальности. Но теперь такое ограничение сняли.

- Где трудятся?

- Много на «Авитеке», на «Лепсе» - токарями, слесарями, инженерами (имеют высшее образование). Очень толковые, способные ребята! Я в свое время окончил МГТУ имени Баумана по специальности «инженер-программист», десять лет трудился на Кировском машзаводе 1 Мая.

- У нас, к сожалению, нет специализированных высших учебных заведений, кроме школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как адаптироваться в жизни тем, кто окончил среднюю школу и хочет продолжить обучение?

- Это тоже очень серьезная проблема. Я поднимал ее не раз в министерстве социального развития Кировской области, на совете при губернаторе Кировской области. Многие выпускники школ уезжают в другие города - Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск, где имеются специализированные образовательные учреждения. Там получают высшее образование, профессию и чаще там же устраивают свою личную и семейную жизнь.

- При обучении, как я знаю, нужен сурдопереводчик?

- У нас был в практике такой случай. Две девушки (инвалиды по слуху) поступили в одно профессиональное заведение на специальность повара. Успешно сдали экзамены. Но во время учебы преподаватели узнали, что девушки не слышат. И возникли проблемы.

У образовательного заведения не были заложены деньги на оплату сурдопереводчика, с которым необходимо заключать договор. Нет таких средств, насколько мне известно, и у других средних специальных и высших учебных заведений в нашем регионе. И об этом я тоже не раз говорил на различных уровнях власти.

- Так что с теми девушками?

- Их перевели в другое место, разумеется не по той специальности, о которой они мечтали.

- Сколько у нас сурдопереводчиков в области?

- В области на данный момент три сурдопереводчика, с которыми заключены договоры на оказание услуг по государственному контракту. Их оплата производится по часам. Они заполняют акт о работе, мы оплачиваем.

- Этого же мало!

- Для нашего города пока достаточно, для области - мало. Знаю, что есть и молодые, но они не идут работать в таком статусе из-за низкой зарплаты.

- Убежден: глухие - такие же люди, как и все окружающие. К сожалению, не все в обществе это понимают.

- Я тоже всегда говорю о том же! Просто вы идете по улице и информацию воспринимаете сразу же, а мы - позже.

- А компьютер?

- Такой вид общения весьма неплох, но ведь и мы хотим жить полноценной жизнью. Я, например, очень люблю кино. Но, представьте, прихожу в кинотеатр - и как буду воспринимать происходящее на экране? Понятно, «стрелялки», драки… Но текст?

- И какой выход?

- Сейчас в некоторых телепрограммах указывается, что та или иная передача, новости - с бегущей строкой, фильмы - со скрытыми субтитрами. Появились они и на некоторых местных телеканалах. И это здорово! Я тут же в соцсети «ВКонтакте» пишу своим участникам, какую программу можно посмотреть с титрами. Хочется же узнать, что, например, говорит губернатор и что происходит в Кировской области.

- А как же с новыми фильмами? Они в интернете появляются после того, как в кинопрокате кассу «снимут».

- Ждем, пока кто-то телепремьеру выложит в интернет. На федеральном уровне поднимали такую проблему: пусть хотя бы пять процентов новых фильмов, сериалов шли с титрами. Наверно, строка внизу экрана не так сильно раздражала бы других зрителей? С музеями, библиотеками проще: у них есть программы для людей с разной инвалидностью.

- К сожалению, не знал об этом.

- Еще житейский пример приведу. Раньше, например, в «Макдоналдсе» не было табло заказов. Приходилось объяснять на кассе жестами, мимикой. Все нервничали. Сейчас, слава богу, появилось табло - не надо никого утруждать: заказал - и готово! В других точках общественного питания, насколько мне известно, такого сервиса не имеется.

- И всё-таки жизнь продолжается! Как члены кировского отделения ВОГ проводят досуг?

- Как вы уже видели, пока в ДК идет ремонт. У нас затишье, да и пандемия на долгое время

ограничила массовое общение. А так у нас работает множество клубов по интересам: мы поем, танцуем. Молодые занимаются клоунадой, есть иллюзионисты.

- У вас на стенде - различные кубки за победы в спортивных соревнованиях.

- Среди наших ребят немало чемпионов России, олимпийцев. Мы участвуем в областных, всероссийских спортивных меро­приятиях.

- Вижу и награды, дипломы участников художественной самодеятельности.

- Недавно вернулись из Казани с фестиваля русского жестового языка. Кроме того, ранее ездили на смотры и фестивали в Сочи, Саратов (занимали призовые места в клоунаде, жестовом пении), Екатеринбург (второе место за лучший коллектив), Саранск.

- Значит, есть желающие проявить свои таланты?

- А как же? У нас для всех открыты двери: приходите, занимайтесь, творите! Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны замыкаться в себе, сидеть у компьютера. Мы такие же, как все. И должны общаться, жить, работать, любить!

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Фото из личного архива

А. Алимова.

Справка

В 1951 году был учреждён Международный день глухих. Его цель - поддержка людей с нарушениями слуха, улучшение качества их жизни, информирование общественности о существовании такой категории людей.

ВОГ насчитывает в своих рядах около ста тысяч человек, из которых 95 процентов являются инвалидами с нарушениями слуха.

ВОГ включает в себя 76 региональных отделений и 878 местных, которые обслуживают около 230 тыс. граждан, страдающих глухотой. «Первички» есть во всех субъектах РФ.

В г. Кирове с 2005 года существует Вятская православная община глухих и слабослышащих. Иерей Игорь Шиляев владеет русским жестовым языком. Богослужения проводятся в Феодоровском храме г. Кирова. Литургии, молебны, панихиды, таинства крещения, огласительные беседы, паломнические поездки в приходе сопровождаются переводом на родной для глухих язык.