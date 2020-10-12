Ушли в подполье, или Почему поездка Сергея Миронова в Киров прошла тайно?

Фото: "Справедливая Россия"

4 октября в Кирове с визитом был лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Здесь он встретился с руководством регионального отделения партии, а также с эсерами - депутатами Кировской городской думы и областного Законодательного собрания. Поездка состоялась накануне встречи Президента РФ Владимира Путина с руководителями думских фракций.

Несмотря на то что политики федерального уровня такие поездки в регионы обставляют «с помпой» - с широким оповещением общественности, приглашением региональных СМИ, проведением встреч с жителями, - на этот раз Сергей Миронов работал в Кирове, можно сказать, в режиме инкогнито. О его приезде стало известно лишь после того, как он уже уехал из города.

Официальный отчет по итогам разговора лидера «Справедливой России» опубликован на сайте регионального отделения партии. Но из него узнать можно немного. В частности, там сообщается, что «Сергей Михайлович рассказал о подготовке к предстоящим выборам в Государственную думу в 2021 году, подвёл итоги единого дня голосования 13 сентября, а также ответил на вопросы депутатов». Кроме того, указывается, что эсеры обратились к своему лидеру с вопросами по поводу продления действия ЕНВД (единого налога на вмененный доход) и возвращения прямых выборов мэра города Кирова.

Из кировских партийцев на встрече с Мироновым присутствовали руководитель реготделения Алексей Мальцев, депутаты Павел Дорофеев, Владимир Журавлёв и Альберт Бикалюк.

Как пояснил Владимир Журавлев, прокомментировавший этот визит специально для «Вятского края», лидер «Справедливой России» намеренно не стал превращать свое посещение Кирова в публичное мероприятие.

- Это была позиция Сергея Михайловича, - сказал руководитель фракции «СР» в гордуме. - Большие дела делаются в тишине. Его рабочий визит имел целью знакомство с регионом, тем более что у нас недавно поменялся руководитель партийного подразделения.

По словам Журавлёва, на встрече обсуждалась социально-политическая ситуация в стране на фоне выступлений в Хабаровском крае и других регионах. Лидеру «Справедливой России» важно было понять, что происходит в Кировской области, какие вопросы волнуют население, как оно оценивает работу исполнительной власти. Депутаты назвали в качестве «болевых точек» социальные проблемы - нехватку школ и детсадов, ситуацию в больницах, а также ЖКХ и дороги.

- Сергею Михайловичу нужна была «объективка» для доклада президенту, - сообщил Владимир Журавлёв. - Среди городских тем мы обозначили, что у нас не хватает 14 полноценных школ и 25 детских садов. Мы попросили Миронова при формировании федерального бюджета помочь Кирову получить на это необходимые средства.

При обсуждении эпидемиологической ситуации в стране и в области было подчеркнуто, что в целом она находится под контролем и паниковать по поводу некоторого увеличения числа заболевших не нужно.

Уже через два дня после своего визита в Киров Сергей Миронов участвовал во встрече Владимира Путина с руководителями парламентских фракций. Однако, судя по тому, какие темы лидер справороссов обозначил в качестве приоритетных: Байкал, аптечные надбавки, жильё для сирот, индексация пенсий работающим пенсионерам и сохранение пропорции 50 на 50 (списочная часть и мажоритарные округа) при выборах депутатов, вятские проблемы его не впечатлили.

Сергей СМОЛИН.

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