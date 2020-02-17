Уржум селом богатеет. Как работает в Кировской области госпрограмма поддержки аграриев

На прошлой неделе депутаты областного Законодательного собрания на примере сельхозпредприятий Уржумского района посмотрели, чем и как живет вятское село, что там меняется в лучшую сторону и чего не хватает.

Анализ состояния аграрного сектора, исполнения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» они провели в рамках совместного выездного заседания аграрного комитета и комиссии по регламенту. В работе приняли участие представители областного министерства сельского хозяйства и продовольствия во главе с заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Алексеем Котлячковым.

Народные избранники посетили село Рождественское (на фото), а также животноводческий комплекс агрофирмы «Строитель». Обсудили увиденное они уже в самом Уржуме.

- Сегодня мы увидели Уржумский район в развитии, - сказал по итогам поездки председатель регионального парламента Владимир Бакин. - Вполне прилично работает десять хозяйств, а то, которое мы посетили, даже выше среднего уровня, далеко не везде есть такие фермы не только в Кировской области, но и в России.

Ох как нужен новый клуб

Рождественское встретило гостей хорошей погодой - без слякоти и сильного мороза. Периодически выглядывавшее солнце подсвечивало добротные дома колхозников. В одноэтажной кирпичной столовой, оставшейся с советских времен, ждали горячий чай и выпечка.

Вслед за легким перекусом глава сельского поселения Любовь Платунова весьма эмоционально презентовала вверенную ее попечению вотчину - Уржумское сельское поселение. В него входит не только село Рождественское, где находились депутаты, но и сёла Цепочкино, Шевнино, деревни Богданово, Русское Тимкино и др. Всего 42 населенных пункта на площади почти 100 тысяч гектаров.

Уржумское сельское поселение - после Уржума, наверное, самая большая административная единица в районе, возникшая после слияния семи, как ранее говорили, сельсоветов. Но, несмотря на такой охват земель и деревень с селами, там проживает всего около пяти тысяч человек, или, как сказала глава поселения, треть всего сельского населения района.

С грустью Любовь Платунова говорит, что жителей на селе становится меньше год от года. Молодежь перебирается в город, а на селе остаются те, кто либо не хочет, либо не может уже сняться с насиженного места. Но это не повод для отчаяния. Пока работают крепкие хозяйства, у сельских населенных пунктов есть гарантии от их полного исчезновения.

Так, например, само Рождественское держится благодаря успешной работе агрофирмы «Строитель». Многое в селе появилось и строится с ее помощью. Вкладывается предприятие и в благоустройство, и в мероприятия по противопожарной безопасности, и в проекты по поддержке местных инициатив. Да и за многим другим идут селяне в контору родного колхоза.

Впрочем, аналогичная картина наблюдается не только в Рождественском. На территории сельского поселения работает семь агропредприятий. Какие-то из них, как, например, тот же «Строитель», крепко стоят на своих ногах, какие-то - похуже. Но в целом они обеспечивают работой почти тысячу человек, средняя зарплата которых - более 23 тыс. рублей. А это, согласитесь, не так уж и мало.

Я уже не первый год слежу за тем, что происходит в нашем аграрном секторе, и могу сказать: рост зарплат на селе идет «семимильными шагами». Глядишь, через пятилетку, если сохранятся положительные тренды, заданные федеральным центром, пойдет обратный процесс миграции - из города в сельскую местность. Ведь условия труда на нынешних фермах, особенно на роботизированных, каковые имеются в агрофирме «Строитель», не в пример лучше того «щемилова», которое процветает в бюджетных учреждениях (как образования, так и медицины). Не случайно люди из них уже начали менять свою интеллигентную профессию на крестьянский труд. «Вятский край» писал в октябре прошлого года об одном таком примере в материале «Доярка с высшим образованием».

А происходит это всё потому, что аграрный бизнес уже давно начал процесс внедрения новых технологий как в молочное животноводство, так и в растениеводство. Примеров этому много. Применительно же к условиям Уржумского района это можно увидеть по тому, как здорово за последние пять лет шагнула вперед продуктивность дойного стада. Предприятия района вплотную приблизились по этому показателю к «передовикам». Так, в «Строителе», по словам ее сотрудника, от одной коровы надаивают в год 8700 кг молока. Да и на фермах там стоят доильные роботы, которые не только с успехом заменяют людей (что при дефиците рабочей силы очень важно), но и положительно влияют на здоровье буренок.

Естественно, что, имея такую твердую почву под ногами, прирастает «добром» и сельское поселение. В частности, в Рождественском собираются строить многофункциональный культурный центр. Поселенческая администрация еще в 2015 году подала в Москву заявку на его строительство в рамках нацпроекта «Культура». И вот в 2019-м она наконец-то была одобрена. На новый сельский клуб потратят больше 24 млн. рублей, из них почти 20 миллионов пойдут из федерального бюджета.

С цифрами на руках и ногами по улице

Чтобы представить себе, как живет современное село, нужно либо побывать там, либо иметь под рукой цифры и факты. Поездка в Уржумский район дала нам и то, и другое.

Село Рождественское, например, насчитывает немногим более 440 жителей. Примерно половина из них - женщины. Детей в возрасте до 18 лет - 52. Мужчин и женщин трудоспособного возраста - более 260 человек. Пенсионеров - около 100.

Миграция положительная. В 2019 году в Рождественное приехало 19 граждан, а выбыло - 14.

В селе работают школа, клуб, почта, магазины. Имеется спорткомплекс в кирпичном исполнении, построенный еще в советское время, но и сегодня выглядящий ухоженным и добротным.

Есть в селе и свой храм - церковь Вознесения, построенная в 1820 году.

В агрофирме «Строитель», чья головная контора расположена в Рождественском, работают 187 селян. Еще 25 трудятся вахтовым методом, а семеро ездят на работу в Уржум.

В рождественской школе занято 12 человек, медиков - двое.

Село газифицировано. Более 50 процентов домохозяйств всего сельского поселения и почти все дома в Рождественском отапливаются «голубым топливом». А это многое меняет в жизни рядовых граждан. Поэтому поселковый газопровод гармонично соседствует с ухоженными фасадами домов. Да и в других деталях (как, например, расчищенные дороги) виден достаток.

Интересно, что, пройдя по главной улице села, я не увидел ветхих домов, а это не такая уж редкость в других населенных пунктах области, и гораздо больших, чем Рождественское.

Понятно, что у меня не было возможности оценить качество мощения сельских улиц, лежащих под снегом, но, как свидетельствуют летние снимки, и с ним проблем нет. По словам главы Уржумского сельского поселения, за период с 2016 по 2019 год в Рождественском отремонтировано почти 2 км улиц.

Вот так сегодня выглядит уржумское село. Может быть, одно из лучших (в другое нас попросту не повезли бы), но, думается, вряд ли сильно отличающееся от прочих. Не «потёмкинская деревня», словом.

Надои или дороги?

Решение многих проблем Уржумского района так или иначе связано с развитием сельского хозяйства. Об этом рассказал депутатам глава муниципального образования Виктор Силин. Он вспомнил, как еще пять лет назад в Уржуме состоялся прямой и откровенный разговор районного руководства с областными депутатами и чиновниками минсельхоза. В то время район входил во вторую половину второй десятки муниципалитетов по уровню развития аграрной отрасли.

Районная администрация, как указал Виктор Васильевич, учла критику, и сегодня район занимает седьмое место в рейтинге.

По данным областного минсельхоза, в 2019 году валовое производство молока в Уржумском районе составило 30,9 тыс. тонн. Оно выросло на девять процентов к уровню 2018 года. Надои молока на одну корову - 7949 кг. Это на 651 кг больше, чем в 2018 году.

При этом за прошедшую пятилетку дойное стадо сельхозпредприятий района не увеличивалось. Прирост обеспечило только внедрение новых технологий по кормлению и содержанию коров. И это - главная проблема уржумского аграрного сектора. Однако и здесь наметился положительный сдвиг.

- Поголовье будет расти, - сказал после заседания министр сельского хозяйства Алексей Котлячков. - Инвестор выкупил обанкротившуюся птицефабрику. После проектирования эта территория заполняется скотом, и уже начали получать молоко. То есть уже началось увеличение поголовья. Только это предприятие добавит, как минимум, 500 коров.

Впрочем, в этом никто и не сомневается. Аграрная отрасль, и в особенности молочное животноводство, становится привлекательной для бизнеса. Так, например, только Уржумский район получил за прошлый год 222,4 млн. рублей субсидий на поддержку развития своего агропромышленного комплекса. Львиную долю в них составляют возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и дотации на каждый литр произведенного товарного молока.

Господдержка обеспечивает сельскому хозяйству высокую рентабельность производства. В Уржуме, конечно, сетуют на то, что за последние три года она снизилась с 28 процентов до 21 (что во многом было связано с неблагоприятными погодными условиями последних двух лет). Но даже такая цифра в разы превышает этот показатель во многих отраслях промышленности.

Конечно, задача развития сельского хозяйства в Уржумском районе не потеряла своей актуальности и сегодня. Но всё же главной проблемой для района уржумские чиновники считают качество дорог. На прошедшем заседании речь шла о двух из них: о 18 км трассы, соединяющей район с Республикой Марий Эл, и о девятикилометровом участке автострады Киров - Вятские Поляны на территории Уржумского городского поселения.

В ремонте первой, как оказалось, заинтересован завод «Уржумка». Его директор и одновременно депутат Законодательного собрания области Юрий Терешков рассказал, что из-за плохого качества дорожного полотна машинам, идущим с завода в соседнюю республику, приходится делать почти 100-километровый крюк. Ремонт смог бы значительно снизить затраты предприятия. Впрочем, не только его одного. По словам депутата, другие организации района тоже заинтересованы в этом. Вот только так и остался без ответа вопрос: а что мешает такому «богатому» заводу (к тому же входящему в группу компаний «Система Глобус») найти деньги на ремонт? Пролоббировать проект на уровне правительства области или реализовать его в складчину, силами местных предпринимателей?

Со второй дорогой сложнее. Вариантов решения проблемы всего три. Первый - выделить району деньги на ремонт. Второй - передать участок на баланс области, в чьем ведении находится вся остальная трасса. И, наконец, третий - построить объезд вокруг Уржума. В любом случае, как согласился с этим и председатель Законодательного собрания Владимир Бакин, к результату нужно идти совместными усилиями - региональных депутатов и местной власти.

Сергей СМОЛИН.

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