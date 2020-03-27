Уроки на дому. Ваше мнение!

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Из-за эпидемии коронавируса кировские школьники могут не вернуться за парты даже после 12 апреля — даты, до которой региональное министерство образования продлило досрочные весенние каникулы в соответствии с рекомендацией Минпросвещения РФ.

«С 13 апреля учащиеся всех школ Кировской области приступят к освоению общеобразовательной программы в полном объёме с использованием различных дистанционных образовательных технологий», - сообщили в правительстве области.

Для детей, не имеющих доступа к интернету, в минобразования прорабатывают иные варианты организации удаленного обучения.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к дистанционному обучению школьников?

- Положительно. Дети учатся дома, выполняют задания и осваивают компьютер.

- Отрицательно. Без учителя – это не обучение, а самообразование по учебнику.

- Что с учителем в классе, что по учебникам дома, современная школа не дает знаний.

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: armyhelp.ru

Госдума и Совет Федерации уже утвердили список поправок в Конституцию, «за» или «против» которые граждане России проголосуют 22 апреля. В этот список не вошло огромное число предложений, направленных политическими партиями и общественными организациями. В частности, партия «Яблоко» предлагала комплектовать вооруженные силы страны «путем добровольного поступления граждан РФ на военную службу», а призыв в армию в мирное время — отменить.

Несмотря на предложения «Яблока», статья 59 Конституции РФ по-прежнему гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должна ли Российская Армия стать полностью контрактной?

- Да, призывник за год не успевает освоить военную специальность – 15 голосов (25,0%)

- Нет, отслужившие в армии формируют мобилизационный резерв – 13 голосов (21,7%)

- В армии должны быть и контрактники-специалисты, и призывники – 32 голоса (53,3%)

Статью о весеннем призыве читайте в субботнем номере «ВК».