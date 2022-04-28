«Уроки мужества» для школьников Кирово-Чепецка

В преддверии Дня Победы в школах Кирово-Чепецка прошли традиционные «Уроки мужества». Их провели представители Совета ветеранов КЧХК и Совета молодежи филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

«Уроки мужества» стартовали в апреле. Они стали первыми в программе мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Ученики узнали о мужестве вятских солдат, о военном времени и о том, как кировчане застали первый день войны.

На встречах присутствовали ветераны химкомбината, которые были свидетелями послевоенного времени. Так лицеистам свою историю детства рассказал Николай Кочнев – ровесник начала Великой Отечественной войны – он родился в 1941 году. Поделился ветеран и своим секретом бодрости: оставаться активным ему позволяет здоровый образ жизни.

Людмила Мальцева, председатель совета ветеранов КЧХК:

«Очень важно, чтобы разные поколения могли обмениваться воспоминаниями и впечатлениями. Такое общение всегда получается очень трогательным и запоминается надолго. «Уроки мужества» – проект, который призван хранить память о тех, кто ковал победу, об их подвиге и лишениях, которые им пришлось пережить».

Александр Иванишин, депутат ОЗС:

«Уроки мужества» дают возможность рассказать школьникам как можно больше о военном времени, о том, что они не узнают из учебников истории. Таким образом, подрастающее поколение будет знать, как все было на самом деле, с какими тяжелыми испытаниями пришлось столкнуться нашей стране во время и после войны, какой ценой досталась победа».