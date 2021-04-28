«Урок мужества» от совета ветеранов КЧХК

Представители совета ветеранов КЧХК провели «Урок мужества» для учащихся школы №7 Кирово-Чепецка. Мероприятие приурочили к предстоящему празднованию 9 Мая.

«Уроки мужества» стали для Кирово-Чепецка традицией и обязательным мероприятием в программе празднования Дня Победы. Встреча двух поколений: «детей войны», чье детство пришлось на годы Великой Отечественной Войны, и школьников, прошла в зале совета ветеранов КЧХК. На мероприятие пришли учащиеся 7 и 8 классов школы №7, их педагоги, ветераны и труженики тыла.

«Такие встречи позволяют детям узнать о войне больше, чем написано в учебниках. Общение представителей старшего и подрастающего поколений всегда получается очень трогательным и запоминается надолго. «Уроки мужества» – проект, который призван хранить память о тех, кто ковал победу, об их подвиге и лишениях, которые им пришлось пережить», – отметила председатель совета ветеранов КЧХК Людмила Мальцева.

О войне из первых уст рассказали детям свидетели войны. Учащиеся школы №7 вручили ветеранам самодельные открытки «С 9 Мая!», прочитали стихи о войне и спели песни о победе.

«Так приятно смотреть на детей, слушать такие родные сердцу песни в их исполнении. Эти теплые встречи стали традицией в нашем городе во многом благодаря вниманию к теме патриотизма и поддержке компании «УРАЛХИМ». Пока есть такие проекты, память о героях, о тех, кто вынес тяготы и лишения, будет жить!» – поделились ветераны КЧХК.

В этом году участие в проекте «Уроки мужества» приняли и детские сады Кирово-Чепецка, и воскресная школа. Дети сделали поделки в подарок ветеранам и вдовам героев войны. Всего получилось больше сотни поделок.

На память о мероприятии все участники получили значки с надписью «9 Мая» и георгиевские ленточки. По традиции, финалом «Урока мужества» стало совместное исполнение песни «Катюша» ветеранами и детьми.