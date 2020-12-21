Юрий Савин: «Надо жить на позитивной ноте. Это же здорово!»

У заместителя директора по творческой деятельности Кировского ОДНТ Юрия Савина окончание девятого класса связано почти с детективной историей, главным героем которой он сам и стал. А дело было так…

У юноши к тому времени уже сложилось твёрдое убеждение, что он непременно станет творческим человеком. И не удивительно. С третьего класса Юра посещал театральную студию при нововят­ском Доме детского творчества «Радуга». Парнишка он веселый, энергичный, общительный, вот и решил поступать в Вятский колледж культуры.

- В это ПТУ - ни ногой! - сказала его мама, ошарашенная выбором сына.

Юра дождался, пока родители уехали отдыхать на Черномор­ское побережье Кавказа (юноша не захотел с ними загорать на пляже - мол, лучше пообщается с друзьями). После прощального гудка поезда, уносившего родных людей в теплые края, быстро подал документы в учебное заведение, сдал вступительные экзамены и попал на актерский курс к Владимиру Злобину.

Позже отец и мать смирились с выбором сына: не метать же бесконечно гром и молнии! У известного преподавателя Юра учился актерскому мастерству, работал с куклами (в колледже готовили специалистов для Кировского театра кукол). Однако через год понял: не его это дело. Пришел к замдиректора колледжа. Юношу перевели на отделение режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Сейчас Юрий с благодарностью вспоминает преподавателей. Они давали много практики. Вместе с ними учащиеся присутствовали на постановках всех кировских правительственных мероприятий. Ребята стоя­ли за кулисами, слушали, наблюдали…

Разумеется, он снова не ошибся в своем выборе: после окончания колледжа стал не только режиссером, но еще и менеджером социально-культурной деятельности (появилась такая новая специальность). А дальше - больше. Устремленность Юрия всегда помогала ему в жизни.

Расскажу и о другом значимом эпизоде в биографии Юрия Савина - службе в Российской армии. Его призвали в Ракетные войска стратегического назначения (п. Юрья-2). Там принял присягу на верность Отечеству. Однако, узнав о его творческом опыте, пусть и небогатом, но для молодого солдата - вполне до­стойном, Юрия направили в Москву, на службу в ансамбле песни и пляски РВСН «Красная Звезда».

- Я отвечал за концертные программы коллектива. В составе ансамбля - оркестр, хор, вокальная и балетная группы, - говорит Юрий. - Проехали по многим городам России, начиная от Владивостока. В репертуаре - военно-патриотические песни. Самый, пожалуй, запоминающийся концерт - в Кремлевском дворце в 2015 году, посвященный юбилею МЧС. К нему готовились быстро, как зачастую и положено в армии. Дали приказ - надо оперативно выполнять.

Еще одна страничка в творческом арсенале моего героя - командировки в Сирию, в расположение россий­ских войск. Тогда еще рядом с известной авиабазой Хмеймим не оборудовали концертную площадку, не имелось, конечно же, и никакой звуковой аппаратуры.

Артисты, прилетевшие поднимать боевой дух военнослужащих, были, как и подобает бойцам, в касках, бронежилетах. Для выступления переодевались в специализированном автомобиле, выступали перед военно­служащими прямо на песке.

- Когда начинал говорить конферансье, с аэродрома взлетали истребители, заглушали звук. И так практически постоянно, - продолжает Юрий. - Мы видели глаза бойцов. Они по-настоящему радовались нашему приезду, искренне благодарили за то, что их не забыли. Самый трогательный момент выступлений - известные песни, особенно военных лет, все пели вместе с артистами.

В составе ансамбля «Красная Звезда» Юрий несколько раз побывал в Сирии. Жили в палатках, обедали вместе с личным составом. Командировки длились до семи дней.

Уже потом, когда на базе ВС России оборудовали сцену, поставили современную аппаратуру, оборудование, туда приезжали звезды эстрады, кино. Но первыми, по словам Юрия, всё же были они, ракетчики.

После «срочной» Юрию предложили продолжить службу в ансамбле на контрактной основе. Он сказал, что сначала навестит маму: очень соскучился! А, возможно, затем и примет окончательное решение. Отдыхал, раздумывал. Так мысли привели его в Кировский социально-культурный центр «Семья» (бывший ДК «Авитек»).

- У меня был опыт работы ведущим в ресторанах, барах, - говорит Юрий. - Здесь приняли режиссером. Появились другие обязанности, возможности.

Он видел: культурная жизнь города била ключом, имелась масса идей, задумок. К тому же творческому, ищущему специалисту поручали организацию правительственных мероприятий. В центр «Семья» обращались и представители различных коммерческих структур, просили провести торжества. Руководитель центра Ольга Канакова во всём поддерживала молодого режиссера, делилась с ним своим богатым опытом, порой становилась «катализатором» его новшеств и придумок.

Я рассматривал многочисленные фотографии из архива Юрия Олеговича: на празднике Дня учителя в драмтеатре, на концерте, посвященном Международному жен­скому дню 8 марта, на новогодней елке губернатора… Их много. За каждой - новый опыт, режиссерские находки, уверенность в себе.

- Пожалуй, для меня самыми важными были два праздника, - рассказывает замдиректора Кировского областного Дома народного творчества. - Это организация Всероссийского конкурса компьютерной грамотности для пенсионеров, на который приехали представители 73 регионов России (открытие состоялось в Кировском драмтеатре). Еще - слёт поисковых отрядов При­волжского федерального округа.

Наши организаторы, как говорится, лицом в грязь не упали - всё провели достойно. А в копилке многочисленных благодарностей, почетных грамот Юрия Савина появились еще награды - как раз за эти незабываемые праздники.

Как ни крути, а о работе в нынешних условиях тоже пришлось спросить, - теперь без этой темы нигде не обойдешься. Как молодой руководитель (моему собеседнику - 25 лет), он, безусловно, настроен оптимистично: в непростое время надо искать новые формы работы. Они, конечно, появляются. Люди же, несмотря на санитарные ограничения, по-прежнему хотят хлеба и зрелищ.

Так, в режиме онлайн прошел Всероссийский конкурс «Моя Россия», в котором приняли участие представители 35 регионов страны. Для этого, по словам Юрия, сцену ОДНТ на несколько дней пришлось переоборудовать в телестудию, установить видеокамеры, большие ТВ-экраны. Учились проводить монтаж, многое делали буквально на ходу.

В таком же режиме состоялся межрегиональный конкурс театральных коллективов «Живая кукла», тоже объединивший большое количество участников.

- Работа в онлайн-формате даже имеет свои плюсы, - считает Юрий Савин. - Мы проводили мастер-классы, круглый стол. В результате получили очень большой охват зрителей, даже больше, чем бы оказалось в зале.

Некоторым специалистам, к примеру хореографам, в виртуальном мире не совсем понятно: как учить танцам? Люди теряют навыки, пластику. На теории не уедешь далеко. Одна из руководителей танцевального коллектива, работающая на «удалёнке», попросила, чтобы ей разрешили выходить хотя бы три раза в неделю, дабы не развалить известный коллектив. Ей поставили компьютер в зале, научили, как работать в режиме онлайн.

- Но это же не выход из положения, - усомнился я. - Есть аудитория зрителей солидного возраста. Им-то как быть?

- Я сразу же задумался над этим, - говорит Юрий. - Однако, как выяснилось, пенсионеры ничуть не хуже владеют ком­пьютерами. Если проанализировать количество виртуальных зрителей, то 40 процентов - как раз люди преклонного возраста. Мы надеемся, что вернутся хорошие времена, снова придут зрители, зал наполнится бурными аплодисментами. Но в таких условиях нельзя сидеть сложа руки!

…На днях Юрий Савин стал лучшим по профессии. Ему вручили диплом, памятный знак. На почетном месте в шкафу у него появилась еще одна заслуженная награда. Он действительно не сидит на месте, наряду с работой учится в Санкт-Петербургском институте культуры.

- Планов много, хочу достойно воплотить их в жизнь. Несмотря ни на что, надо жить на позитивной ноте. Это же здорово!

Ну как тут не зарядиться такой доброй энергией! С тем и расстались, ведь у любой детективной истории, с которой и началась творческая биография моего героя, как правило, хороший финал.

Александр ШИРОКОВ.

Фото из личного архива Ю. Савина.