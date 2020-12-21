Юрий Лаптев: «Мы предупреждали губернатора Белых о риске банкротства КРИКа»

С председателем Кон­трольно-счетной палаты Кировской области (КСП) Юрием Лаптевым мы встречаемся не в первый раз. Ранее наши беседы чаще касались профессиональных аспектов работы КСП. И в этом случае, как ни крути, приходилось оперировать большим количеством цифр. Они, конечно, специалистам были интересны, но у широкой публики вызывали только зевоту.

В этот раз появился повод поговорить с Юрием Николаевичем на более отвлеченные темы. Как-никак, а КСП в этом году исполнилось 15 лет. И за эти годы произошло немало событий, которые так или иначе наложили отпечаток на работу контрольного ведомства.

Юрий Лаптев встретил меня по-деловому собранным, как боксер, выходящий на ринг. Оно и понятно: вопросы, которые я наметил для обсуждения, касались весьма щекотливых тем.

Ради повышения эффективности

- Юрий Николаевич, какие события за 15 лет работы палаты вы считаете важными?

- Напомню, что КСП первоначально, в 2005 году, возникла как контрольный орган областного Законодательного собрания. А в 2011 году был принят федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов в РФ», который закрепил нашу самостоятельность и независимость от законодательной и исполнительной власти. Это стало, на мой взгляд, ключевым событием в современной истории внешнего финансового контроля.

Потом на этой основе мы стали формировать систему кон­трольно-счетных органов Кировской области. В каждом районе появились контрольно-счётные комиссии (КСК) как самостоятельные единицы. Хотя процесс этот шел не так легко, как предполагалось. Были непонимание, противоречия, другие точки зрения со стороны районного руководства. Там, например, считали, что КСК в районе должна быть у них на привязи. Какая там самостоятельность? Но закон четко сформулировал принципы работы. В результате КСК были созданы во всех районах области. Были заключены соглашения с поселениями о внешнем финансовом контроле. И, таким образом, у нас получилось поставить под контроль все средства консолидированного бюджета области. Так что все деньги, которые есть сегодня в области, находятся под надзором органов внешнего финансового контроля. Хотя, нужно заметить, формы такого контроля разные. Но такая система сегодня работает.

Вторым важным моментом, который произошел за по­следние 15 лет, стало появление новых форм кон­трольной деятельности. И прежде всего нужно отметить аудит эффективности. Он предполагает серьезную аналитическую работу, которая связана с оценкой эффективного использования средств в какой-либо отрасли или по какой-либо государственной программе и выход на системные проблемы.

Так, например, получилось, когда мы в 2015 году провели анализ строительной сферы региона за десять лет. Уже тогда мы указывали на снижение эффективности бюджетных расходов из-за отмены единого руководства строительством и разделения этих полномочий в рамках госпрограмм между разными непрофильными ведомствами. У последних не было ни специалистов, ни компетенций, чтобы осуществлять такую деятельность. Как может, например, заниматься ремонтами школ министерство образования, если основной его задачей является организация процесса обучения?

Кроме того, в районах не хватало подрядчиков, готовых брать на себя небольшие объемы работ по строительству и ремонту. И это была еще одна системная проблема, на которую мы указывали. Более того, отмечался низкий уровень подготовки муниципальных служащих, из-за чего пошли такие нарушения, как подмена понятий текущего, капитального ремонта или реконструкции. А это уже основание говорить о несоблюдении градостроительного законодательства и нецелевом использовании бюджетных средств, после чего нарушителей следует привлекать к админи­стративному наказанию.

Мы говорили об этом, напомню, в 2015 году. И наши замечания были учтены. Сегодня принято решение передать контроль за всеми ремонтами, где используются средства областного бюджета, Управлению капитального строительства. А в послании губернатора поставлена задача по созданию единого заказчика по всем бюджетным инвестициям в лице того же УКСа. Мне кажется, что эти решения во многом снимут те системные проблемы строительной отрасли, которые были нами выявлены в ходе государственного аудита.

Еще одним нововведением стал финансовый мониторинг. Если раньше мы ограничивались только оценкой исполнения бюджета за определенный период, то сегодня активно используем мониторинговую форму. Например, исполнения государственных программ и нацпроектов. Мы отслеживаем эффективность использования денег, до­стижение заявленных целевых показателей и выявляем риски, которые есть. С нашими выводами мы знакомим органы власти.

Например, взять хотя бы нацпроект «Комфортная городская среда». 44 контракта из 168 в этом году реализовывались с нарушением сроков на различных этапах. Мы своевременно довели нашу озабоченность до муниципальных властей, и сегодня в зоне риска осталось лишь четыре проекта.

Таким образом, мониторинг показал себя как очень эффективная форма контроля. И мы будем использовать его и дальше. В следующем году мы планируем мониторинг нацпроекта «Переселение граждан из аварийного жилья» и будем поквартально в течение года отслеживать всё, что происходит в этой сфере. Естественно, с акцентом опять же на выявление рисков.

Ну и, наконец, нельзя не отметить улучшение взаимодействия с региональным Законодательным собранием. Если раньше мы только высылали им отчеты, то сегодня наша информация рассматривается на профильных комитетах и, что самое важное, депутаты оценивают те меры, которые приняли органы власти для устранения выявленных нами нарушений. Таким образом, нашу работу дополняет еще и депутатский контроль.

«Партия сказала: «Надо»…

- Вы уже почти десять лет «у руля» КСП. Уходить не собираетесь?

- (Смеётся.) Что значит - уходить? Я вообще не понимаю такой постановки вопроса. Вся моя жизнь была связана с тем, что не я выбирал поле деятельности, а выбирали меня. Здесь и долгая работа в комсомоле. Это и длительный период в государственной службе занятости, куда меня пригласили и сказали: «Есть такое предложение…» Это и деятельность в Кон­трольно-счетной палате, куда меня также пригласили и сказали: «Надо». А сего­дня и губернатор, и председатель Заксо­брания, и депутаты высказались таким же образом. Так что я ни морального, ни какого-то другого права не имел сказать «нет», искать какие-то причины для отклонения их пожелания. Тем более что сам я ощущаю, что мой ресурс, который я накопил за свою жизнь, до конца не реализован.

- За этот десяток лет вам пришлось работать с тремя руководителями Счетной палаты России - Сергеем Степашиным, Татьяной Голиковой и Алексеем Кудриным. Есть ли разница в подходах каждого из них при работе с регионами?

- Безусловно. Степашин очень много внимания уделял консолидации всех контрольно-счетных органов. Ведь мы же каждый - абсолютно самостоятельная единица. Он и его команда очень много уделяли внимания тому, чтобы, несмотря на такую самостоятельность, мы работали как единая система. Закон этого не предполагал, поэтому заключались соглашения, работал совет. В самой Счетной палате существовал отдел, состоящий из опытных специалистов, которые занимались проведением обу­чающих семинаров, выезжали в регионы для оказания помощи. Были в то время и ведомственные награды.

У Татьяны Алексеевны был несколько иной подход. Она больше занималась нормотворческой деятельностью. Было очень много наработок по совершенствованию ФЗ-6, в части расширения полномочий, унификации структуры и штатов и так далее. Ведь в каждом регио­не всё абсолютно по-разному. Много чего было, но эти полезные вещи в большинстве своем остались нереализованными. И работа над поправками в закон приобрела вялотекущий характер.

Сегодня Счетная палата взяла на себя методологическое обеспечение работы региональных структур. В месяц проводится по два-три совещания, семинара, спикерами на которых выступают ученые, специалисты в той или иной отрасли. Появились унифицированные стандарты. Проводятся совместные проверки, параллельные проверки. Больше стало аналитики, которая позволяет делать выводы о работе той или иной госпрограммы на уровне не только региона, но и всей страны. Мы ежегодно, иногда и не по разу, принимаем участие в совместной работе со Счетной палатой России.

Таким образом, каждый руководитель вносил что-то новое в организацию нашей деятельности.

Чего стоит независимость?

- Насколько легко сохранять КСП свою самостоятельность? Насколько она не зависит от политической конъюнктуры?

- Прежде всего, наша самостоятельность гарантирована законом, и если она нарушается, то предусмотрена соответствующая ответственность. Исключает закон и любые попытки давления на палату. Но это закон. А жизнь есть жизнь. В ней всё бывает несколько по-другому.

Политическая конъюнктура на нас точно влияния не оказывает. Я свое членство в «Единой России» приостановил. И партийные установки на меня не распространяются.

Попытки же оказать некое давление, конечно, были. Вы, наверное, слышали о наших разногласиях с ЛДПР, которые возникли в этом году. Они дважды вносили закон о поддержке детей-сирот и дважды получали наше отрицательное заключение. Потому что закон был недоработан. Он не был обеспечен деньгами, были недостатки и ошибки в финансово-экономическом обосновании. И все это указывалось в заключении. Однако, вместо того чтобы исправить законопроект, представители этой партии обвинили нас в предвзятости. И сделали это публично. А вот второй их законопроект хотя и вносился три раза, но был доработан и в результате принят.

Были отдельные попытки «договориться» со стороны проверяемых органов.

Не все согласны с теми выводами, которые мы делаем в ходе проверок. Но если у кого-то есть сомнения в них, то есть легальные способы их оспорить. Представьте документы, что это не так, и мы готовы признать свою ошибку. Это - нормальная практика.

У нас всегда проверяемая сторона с чем-то не согласна. Мы коллегиально рассматриваем каждую претензию и даем письменный ответ. И если мы не правы, то меняем свою позицию.

Ни одна проверка не обходится без выявления тех или иных нарушений. Вопрос только в их количестве и значимости. Соответственно, были и попытки шантажа наших сотрудников: «Мы будем жаловаться губернатору, мы пойдем к председателю правительства». Но к чести нынешнего главы региона, я ни разу не видел с его стороны попытки повлиять на нашу работу, на те выводы, которые мы делаем в ходе проверок.

- А есть для вас закрытые темы?

- В каком смысле?

- Те стороны работы отдельных органов, которых вы по разным соображениям, об­стоятельствам не хотели бы или не можете касаться?

- Нет. Такого однозначно не бывает. Вопрос только в достаточности наших полномочий. Их не всегда хватает. Так было, например, в ситуации с КРИКом. Мы с 2015 года неоднократно предупреждали губернатора Никиту Белых о рисках банкротства этого областного акци­онерного общества, в чьей собственности оказалось служебное жильё, построенное за бюджетный счет. Но тогда областное руководство никаких мер не приняло. А сейчас ситуация «выстрелила».

- Вы говорите, что без нарушений не обходится ни одна проверка. Но мы не слышим о том, чтобы по их результатам возбуждались уголовные дела, проходили суды, назначалось наказание в виде лишения свободы, в крайнем случае - штрафа. Это ваша недоработка или «компетентных» органов?

- В ходе нашей работы мы можем лишь фиксировать нарушения, а для выявления умысла на совершение таких деяний нужна оперативная работа. Мы же полномочиями по ее ведению не обладаем. Но могу сказать, что с нашей подачи заведено не одно уголовное дело, к ответственности привлечено большое количество руководителей. Не буду называть их поименно, укажу только организации - это промпарк «Слободино», КРИК, «Аэропорт Победилово» и другие. Некоторые такие дела на 100 процентов построены на наших выводах, в других случаях они использованы частично, но всё же есть.

Мы не кичимся этими результатами. И не ставим их себе в исключительную заслугу. Может быть, потому вы и задали свой вопрос. Потому что такая наша работа не носит публичного характера. Мы просто работаем над тем, чтобы сохранить бюджетные средства, предотвратить их безответственное разбазаривание.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

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Первый председатель Контрольно-счетной палаты Кировской области Алексей Помаскин:

- Когда мы создавали КСП, то хотели видеть ее независимым, очень профессиональным (с самыми высокообразованными специалистами) и принципиальным органом. Не хочу оценивать ее работу сейчас. Чисто по этическим соображениям. Но хочу пожелать нынешним сотрудникам КСП работать смело, принципиально, без страха за результат. Когда вы всё проверили, перепроверили и уверены, что у вас материал качественный, то нужно просто настойчиво добиваться устранения нарушений и наказания виновных. Не нужно ничего бояться.

- А нынешнее руководство Счетной палаты России может показать такой пример своим подчиненным?

- И Алексей Кудрин, и Татьяна Голикова, которая была до него, - это, конечно, профессионалы. И в этом качестве я их ценю. Голикову я помню еще по ее работе в Минфине РФ. И тогда она отличалась не только знанием бюджетного процесса, но и исключительной памятью. Вообще в Минфине всегда был очень квалифицированный аппарат. Исключительно, я бы сказал, профессиональный. Потому очень много работников министерства потом переходило в мое время на работу в Счетную палату. При Сергее Степашине. И за что я Степашина уважал (при всех его минусах) - так это за то, что он был очень смел и принципиален. Он старался доводить все вопросы до логического конца. Через прокуратуру, следствие, вплоть до личного обращения к президенту. Сейчас палата работает, полагаю, также профессионально. И там трудятся опытные сотрудники. Но тишина, не слышно каких-то громких дел. Хотя это не означает, что их нет.

Председатель КСП Юрий Лаптев:

- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех сотрудников «Вятского края» с наступающим Новым годом! Хочу передать слова благодарности редактору, журналистам и всем, кто работает в газете. Ваше издание - одно из немногих, которое интересуется и пишет материалы, связанные с эффективным использованием финансовых ресурсов. В том числе - с использованием наших данных. С нами сегодня редко кто сотрудничает подобным образом. Ваши материалы читать всегда интересно, потому что они содержат глубокую аналитику. Видно, что журналисты «Вятского края» профессионально подходят к своей работе, а не гоняются за дешевыми сенсациями.