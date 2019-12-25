«УРАЛХИМ»поддержал соревнования по плаванию в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» выступил генеральным партнером областных соревнований по плаванию памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой.

Турнир проводится вгороде в четырнадцатый раз. Он привлекает юных пловцов со всех регионов страны. В этот раз в Кирово-Чепецке собрались 470 спортсменов из восьми регионов: Пермского края, республик Татарстан, Марий Эл, Коми и Кировской области. Они соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров и в командных эстафетах.

На открытии турнира спортсменов приветствовал директор представительства АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирове, депутат областного Законодательного собрания Виктор Медведков. Он пожелал им успехов и честной борьбы.

Компания «УРАЛХИМ» является генеральным партнером Федерации плавания Кировской области. Благодаря многолетней финансовой и организационной поддержке пловцы региона показывают достойные результаты на соревнованиях всех уровней. По результатам турнира кирово-чепецкиеспортсмены взяли 26 медалей разного достоинства.

Для справки:

Яна Шамарова – победитель кубка Европы, член сборной команды СССР, 18-кратная чемпионка СССР, рекордсменка страны, мастер спорта СССР международного класса. Призер крупнейших международных соревнований, участница Игр доброй воли.

В соревнованиях традиционно принимают участие дети в возрасте до 13 лет.

Тренеры отделения плавания СДЮСШОР традиционно проводили такие соревнования для пловцов самых младших возрастов (дети до 13 лет). С 80-х годов соревнования проходили на кубок нашего земляка — космонавта В.П. Савиных. В 2004 и 2005 годах — на призы СП «Орбита». С 2006 года, по инициативе Мастера спорта по плаванию, бывшего воспитанника отделения плавания, директора СП «Орбита» В.В. Шохирева, принято решение проводить эти соревнования в память о Яне Шамаровой. Именно с этих соревнований начинала сама Яна Шамарова, которая затем прославила родной Кирово-Чепецк и Кировскую область спортивными рекордами.