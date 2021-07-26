УРАЛХИМиЯ_Дача: 250 тысяч на мечту

В Кирово-Чепецке стартовал новый сезон городского чемпионата «УРАЛХИМиЯ». В этом году соревноваться участники будут дачами.

Впервые чемпионат прошел в 2018 году и был приурочен к 40-летию филиала «КЧХК». За победу боролись учебные заведения. В течение трех месяцев школьники мастерили поделки своими руками, совершали добрые дела и снимали поздравительные клипы. По итогам пяти заданий главный приз – оборудованная креативная рекреация – достался лицею Кирово-Чепецка.

Второй сезон «УРАЛХИМиИ» расширил границы и стал телевизионным: школьники снимались в программах на телеканале «Девятка ТВ», где освещался каждый этап чемпионата. Участники создавали презентационные клипы, макет города будущего и проходили командный квест. Главный приз – концерт музыкального коллектива «Мальбэк» и Сюзанна», и 300 тысяч рублей на совершенствование учебного процесса также получил лицей.

Третий сезон –семейный – был посвящен 65-летнему юбилею Кирово-Чепецка и проходил в онлайн-формате. Победители получали призы по окончании каждого этапа: видеоприставка, робот-пылесос, набор кухонной техники, музыкальный центр, ноутбук. Главный приз – 250 тысяч рублей– достался команде «Крепкий орешек». Семья Ореховых сделала ремонт на кухне и обновила мебель в квартире. А главный приз среди школ – 250 тысяч рублей на исполнение мечты – получила школа №6. В учебном заведении появилась современная зона отдыха для учащихся.

«А без дачи нет удачи» – слоган четвертого сезона проекта «УРАЛХИМиЯ_Дача». Стартовал проект в минувшие выходные: команды начали регистрироваться и выполнять первое задание: участники должны снять креативное презентационное видео о том, как они используют минеральные удобрения от компании «Уралхим», или интересный имиджевый ролик на даче.

Новый, летний сезон чемпионата в этом году обещает быть не менее интересным. Призы и подарки тоже тематические: телевизор, качели, бассейн, холодильник, гриль, набор для пикника, путевка в санаторий. Главный приз – 250 тысяч на исполнение «уДачной» мечты команды-победителя.

«Проект «УРАЛХИМиЯ» оказался востребован нашими горожанами. Школы, семьи, садоводы – совершенно разные люди со схожими интересами принимают участие в чемпионатах, развивают свои творческие способности, узнают что-то новое. Это простой, но очень интересный способ проявления социальной активности», – прокомментировала Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат ОЗС.

О ходе конкурса и результатах будут рассказывать ведущие Максим Кропотов и Виолетта Рудольфовна в телевизионной версии проекта на региональном канале Кировской области – «Девятка ТВ».

Все подробности на сайте уралхимия-дача.рф а также в социальной сети Вконтакте vk.com/uralchem_and_i