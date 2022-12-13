«Уралхим» выступил партнером «Фестиваля наук» в Кирово-Чепецке





Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение профориентационного мероприятия «Фестиваль наук» в Кирово-Чепецке.



Оно направлено на повышение мотивации школьников к изучению естественнонаучного, социально-гуманитарного и инженерно-технического профилей. Участниками стали учащиеся 9-11 классов города. Педагоги и студенты вузов и сузов региона рассказали о профессиях, которым можно обучиться в образовательных учреждениях, об условиях поступления. В рамках фестиваля также были организованы творческие мастерские и интерактивы.



Елена Савина, глава города Кирово-Чепецк:



«Фестиваль наук» проходит в нашем городе уже не первый год, он высоко оценен не только педагогами и родителями, но и Министерством просвещения России. Очень важно, что мероприятие проводится не только для 11-классников: в нем участвуют и обучающиеся 8-10 классов. Благодаря творческому подходу организаторов и поддержке предприятий-партнеров, фестиваль действительно может стать для ребят важным шагом на пути к будущей

профессии.



Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:



«Уралхим» заинтересован в том, чтобы школьники задумывались о своей будущей профессии как можно раньше, чтобы осознанно подходили к ее выбору. Особенно если свою карьеру они будут строить в родном городе и на нашем предприятии. Поэтому мы поддерживаем городские профориентационные мероприятия, а также сами их проводим: экскурсии на производство, уроки в формате знакомства с рабочими специальностями.