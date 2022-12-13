«Уралхим» выступил партнером «Фестиваля наук» в Кирово-Чепецке

ОБЩЕСТВО

13 декабря 2022 7 0
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   Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  поддержал проведение профориентационного мероприятия «Фестиваль наук» в Кирово-Чепецке.


Оно  направлено на повышение мотивации школьников к изучению  естественнонаучного, социально-гуманитарного и  инженерно-технического профилей.  Участниками стали учащиеся 9-11 классов города. Педагоги и студенты вузов и сузов  региона рассказали о профессиях, которым можно обучиться в образовательных учреждениях,  об  условиях поступления.  В рамках фестиваля также были организованы творческие мастерские и интерактивы.


Елена Савина, глава города Кирово-Чепецк:


«Фестиваль наук»  проходит в нашем городе уже не первый год, он высоко оценен не только педагогами и родителями, но и Министерством просвещения России. Очень важно, что мероприятие проводится не только для 11-классников: в нем участвуют и обучающиеся 8-10 классов. Благодаря творческому подходу организаторов и поддержке предприятий-партнеров, фестиваль действительно может стать для ребят важным шагом на пути к будущей 
профессии.


Елена  Перминова,  заместитель директора  филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:


«Уралхим»  заинтересован в том, чтобы  школьники задумывались о своей будущей профессии как можно раньше, чтобы осознанно  подходили к ее выбору.  Особенно если свою карьеру они будут строить в родном городе  и на нашем предприятии.  Поэтому мы поддерживаем городские профориентационные мероприятия, а  также сами их  проводим: экскурсии на производство, уроки в формате знакомства с рабочими специальностями. 

 

 

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