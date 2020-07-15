«УРАЛХИМ» выкупит служебное жилье для бюджетников региона

АО «ОХК «УРАЛХИМ» выкупит квартиры, в которых проживают работники бюджетной сферы, в рамках банкротства акционерного общества «Кировская региональная ипотечная корпорация» (К.Р.И.К.). Такие квартиры есть почти во всех районах области.

К.Р.И.К. предоставляла квартиры работникам бюджетной сферы на льготных условиях по программе «Служебное жилье». В мае текущего года жители региона обратились в органы власти Кировской области по вопросу выселения из этих квартир.В настоящее время К.Р.И.К. находится в процедуре банкротства, имущество К.Р.И.К. подлежало продаже в рамках конкурсного производства. Часть квартир были приобретены, и от новых собственников гражданам, проживающим в квартирах, стали поступать требования о выселении.

Председателем Совета директоров компании «УРАЛХИМ» Дмитрием Мазепиным по обращению депутата Государственной думы Рахима Азимова и губернатора Кировской области Игоря Васильева принято решение о приобретении квартир, в которых проживают работники бюджетной сферы. Сейчас проводятся необходимые процедуры, связанные с их приобретением и переоформлением прав собственности.«УРАЛХИМ» уже приобрел 92 квартиры и выкупит еще более двухсот. Работники бюджетной сферы смогут дальше проживать в предоставленных им квартирах на прежних условиях. После завершения всех процедур квартиры будут безвозмездно переданы региональным и муниципальным структурам Кировской области с обязательным условием предоставления для проживания работникам бюджетной сферы.

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков отметил: «Юридический блок филиала «КЧХК» проводит колоссальную организационную работу совместно с министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области. Тема для нас важная и серьезная: в Кирово-Чепецке таких квартир 43, там живут врачи, учителя, работники детских дошкольных учреждений. Компания «УРАЛХИМ» принимает все возможные меры, чтобы они продолжали спокойно жить в нашем городе».