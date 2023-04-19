«Уралхим» выделит 4 млн рублей на гранты для чепецких школ

ОБЩЕСТВО

19 апреля 2023 20 0
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Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецка.


В нем приняли участие 12 школ города, многофункциональный ресурсный центр Кирово-Чепецка и Кировский кадетский корпус (Просница).


Большинство школ-участниц конкурса  на протяжении многих лет взаимодействуют с предприятием по своим профилям: одни развивают лингвистическое направление, другие  — естественно-научное. Часть из представленных  в этом году  проектов  являются продолжением 
этой давно начатой работы.  Участники  также презентовали свои  идеи  по организации информационно-библиотечного, издательского  и  медиацентров,  биологической, инженерной  и астрономической лабораторий;  оснащению кабинетов физики и технологии, цифровизации школьного музея, обучению техносферной безопасности в формате виртуальной реальности.


Проекты  оценит конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Уралхима» и департамента образования города. Итоги будут подведены в ближайшее время.  Победители получат гранты  на общую сумму 4 млн рублей  в  июне. До  начала нового учебного  года они должны будут завершить реализацию проектов.


Елена Савина, глава Кирово-Чепецка:


Благодарим нашего многолетнего  социального  партнера «Уралхим» за всестороннее сотрудничество, в том числе, в области образования детей.  Такие грантовые конкурсы — это стратегическая инвестиция в будущее предприятия, города и региона.


Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:


Проведение грантовых конкурсов для школ  —  ежегодная традиция предприятия с 2018 года.
Считаем, это хорошее подспорье для образовательных учреждений. Некоторые из них за годы сотрудничества с  «Уралхимом»  уже выстроили  целую методическую систему, обновили учебное оборудование и стали настоящими профессионалами по  своему  конкретному направлению.  Мы рады  нашему социальному партнерству, благодаря которому можем наблюдать за успехами детей на таком важном школьном этапе их жизни.

 

 

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