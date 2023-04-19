«Уралхим» выделит 4 млн рублей на гранты для чепецких школ
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецка.
В нем приняли участие 12 школ города, многофункциональный ресурсный центр Кирово-Чепецка и Кировский кадетский корпус (Просница).
Большинство школ-участниц конкурса на протяжении многих лет взаимодействуют с предприятием по своим профилям: одни развивают лингвистическое направление, другие — естественно-научное. Часть из представленных в этом году проектов являются продолжением
этой давно начатой работы. Участники также презентовали свои идеи по организации информационно-библиотечного, издательского и медиацентров, биологической, инженерной и астрономической лабораторий; оснащению кабинетов физики и технологии, цифровизации школьного музея, обучению техносферной безопасности в формате виртуальной реальности.
Проекты оценит конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Уралхима» и департамента образования города. Итоги будут подведены в ближайшее время. Победители получат гранты на общую сумму 4 млн рублей в июне. До начала нового учебного года они должны будут завершить реализацию проектов.
Елена Савина, глава Кирово-Чепецка:
Благодарим нашего многолетнего социального партнера «Уралхим» за всестороннее сотрудничество, в том числе, в области образования детей. Такие грантовые конкурсы — это стратегическая инвестиция в будущее предприятия, города и региона.
Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:
Проведение грантовых конкурсов для школ — ежегодная традиция предприятия с 2018 года.
Считаем, это хорошее подспорье для образовательных учреждений. Некоторые из них за годы сотрудничества с «Уралхимом» уже выстроили целую методическую систему, обновили учебное оборудование и стали настоящими профессионалами по своему конкретному направлению. Мы рады нашему социальному партнерству, благодаря которому можем наблюдать за успехами детей на таком важном школьном этапе их жизни.
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