«УРАЛХИМ» выделит 25 млн рублей на развитие Кирово-Чепецка

В филиале «КЧХК» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с МО «Город Кирово-Чепецк». По условию соглашения компания «УРАЛХИМ» выделит 25 миллионов рублей на решение задач социально-экономического развития города в 2021 году.

Соглашения подписали директор по производству азотного направления АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат ОЗС Сергей Момцемлидзе, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Анатолий Шаблинский и глава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Елена Савина.

Мероприятие прошло в рамках традиционного заседания Совета руководителей. Участники совета, инициатором объединения которого выступил «УРАЛХИМ», также являются социальными партнерами города, оказывают консультационную, методическую, материальную и финансовую поддержку.

«Мы вкладываем деньги в развитие инфраструктуры Кирово-Чепецка с 2016 года. 50 миллионов рублей было выделено в 2016 году и затем – по 25 миллионов рублей каждый год. Раньше практически все средства направлялись на ремонт дорог. Сегодня, благодаря тому, что город на эти цели смог привлечь порядка 250 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, компания может направить свои средства на развитие других значимых для Кирово-Чепецка направлений», – рассказал Сергей Момцемлидзе, директор по производству азотного направления АО «ОХК «УРАЛХИМ».

«Сегодня здесь собрались руководители предприятий города. Это хорошая традиция сообща обсуждать возникающие вопросы, решать их совместно с городской властью. Со своей стороны могу заверить, что помимо финансовой, завод окажет необходимую организационную, консультационную помощь. И традиционно, сотрудники предприятия –депутаты ОЗС и Городской думы, профильные специалисты – будут участвовать в контрольных мероприятиях по качеству проведенных работ и освоения выделяемых денежных средств», – рассказал Анатолий Шаблинский, директор филиала «КЧХК».

Часть средств будет направлена на создание комфортной городской среды. Продолжится софинансирование большого проекта, победителя всероссийского конкурса «Реновация сквера на Первомайской». Кроме того, средства пойдут на поддержку образовательных учреждений и развитие гражданского общества.

«Совместно с компанией «УРАЛХИМ» город выделит средства на поддержку образовательных организаций и развитие гражданского общества в городе, что позволит нам вовлекать больше горожан в семинары проектной школы и создать платформу для выдвижения новых инициатив по благоустройству города самими горожанами. Большое спасибо компании «УРАЛХИМ» за помощь и тот пример, который она показывает другим предприятиям», – рассказала Елена Савина, глава города.

Всего за последние 5 лет по аналогичным соглашениям компания «УРАЛХИМ» направила в развитие инфраструктуры города 125 млн рублей.