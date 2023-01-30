«Уралхим» впервые вошел в ESG-индексы РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»

ОБЩЕСТВО

30 января 2023 234 0
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   Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) впервые включил АО «ОХК «Уралхим» (Компания) в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. По итогам 2022 года «Уралхим» вошел в группу В индекса «Ответственность и открытость» и группу С индекса «Вектор устойчивого развития».

 

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия компаниями информации в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет приоритетные направления для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

 

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

 

Справка

 

Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области.

 

С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

 

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