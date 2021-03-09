«УРАЛХИМ» вновь провел акцию «Добрый урожай» в Кировской области
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провел традиционную акцию «Добрый урожай» в Кировской области. В этом году компания подарила 120 тонн минеральных удобрений женщинам-садоводам региона. Акция приурочена к 8 Марта и прошла уже в шестой раз.
Участниками стали женщины в возрасте 55+ девяти муниципальных образований Кировской области: город Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий, Мурашинский, Юрьянский, Афанасьевский, Верхнекамский, Опаринский, Лузский и Подосиновский районы.
- «Добрый урожай» – это яркий пример сотрудничества между компанией «УРАЛХИМ» и жителями города и районов. Труд наших женщин заслуживает особого уважения, и в преддверии прекрасного весеннего праздника мы дарим им полезные подарки – наши удобрения. Надеемся, что они станут хорошим подспорьем в работе на приусадебных участках, – подчеркнула Елена Перминова, депутат Законодательного собрания региона, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу.
Организаторами ежегодно выступают депутаты Законодательного собрания – представители компании «УРАЛХИМ», которых жители этих районов избрали в областной парламент: Сергей Момцемлидзе, Елена Перминова, Елена Александрова, Виктор Медведков, Валерий Метелев.
- Акцию «Добрый урожай» впервые реализовали в 2016 году, и с тех пор проводим ее ежегодно. В этом году она проходит уже в шестой раз. Получаем положительные отклики от жительниц Кирово-Чепецка и районов области, поэтому и впредь планируем ее продолжать, – отметил Сергей Момцемлидзе, депутат Законодательного собрания региона.
За время проведения акции почти 40 тысяч женщин Кировской области получили расфасованные по три килограмма пакеты с известково-аммиачной селитрой от компании «УРАЛХИМ».
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