«Уралхим» вновь поддержит инновационные проекты школ

«Уралхим» объявил о старте грантовых конкурсов среди школ Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района в 2022 году. По итогу грантовый фонд в размере более четырех млн. рублей будет направлен на реализацию лучших проектов.

С 2011 года компания помогает в воплощении лучших инициатив учебных заведений Кирово-Чепецка. С 2018 года филиал «КЧХК» проводит грантовый конкурс среди школ города, с 2019 года и среди школ Кирово-Чепецкого района. Учреждения ежегодно представляют на конкурс свои образовательные проекты, благодаря реализации которых растет качество образования и мотивация школьников к обучению.

В прошлом году реализовать свои проекты смогли 11 образовательных учреждений Кирово-Чепецка, Кировский кадетский корпус ПФО им. А. Я. Опарина и 2 школы района.В январе представители филиала «КЧХК» оценили итоги некоторых из них.

В школе №6 на грантовые деньги оборудовали четвертый этаж школы. Рекреацию поделили на несколько зон, посвященных истории, географии и патриотическому воспитанию. На стенах разместилась объемная карта мира из натурального дерева. Страны на ней разделены по цвету, каждая столица выделена. Отдельная зона посвящена патриотическому воспитанию. Там расположились стенды с информацией о выпускниках школы, погибших в локальных войнах. Рекреацию используют в образовательных целях. Школьники могут изучать географию и историю не на обычных уроках, а на квестах, задания и станции которых располагают в тематических зонах четвертого этажа.

Оценили обновления и в Кировском кадетском корпусе им. Героя Советского Союза А.Я. Опарина. В новом учебном году там появилась видеостудия, современное снаряжение для игры «Лазертаг», форма и все необходимое для занятий армейским рукопашным боем, а также выхолощенное (безопасное) оружие для тактических занятий.

«Образование детей – это одно из приоритетных направлений работы «Уралхима». Проекты компании не просто помогают улучшать учебный процесс в школах, а дают возможность проявить инициативу и творческий потенциал школьных коллективов», – прокомментировала Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»по персоналу, депутат ОЗС.

Защита проектов на гранты компании «Уралхим» среди школ города и района состоится уже в марте.