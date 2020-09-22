«УРАЛХИМ» внедрил искусственный интеллект в филиале «КЧХК»

АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершило проект по внедрению системы искусственного управления на барабанах-грануляторах-сушилках (БГС), установленных в филиале «КЧХК». В ходе работ удалось добиться большей стабильности процесса, снизить влияние человеческого фактора и увеличить выпуск продукции на 2-6%.

Проект был инициирован в 2018 году и реализовывался совместно с компаниями SAP и «БДО Юникон Бизнес Солюшнс». Онлайн-советчик – это цифровой сервис, работающий на базе аналитики больших данных и искусственного интеллекта, является помощником оператора. Система в реальном времени собирает и анализирует совокупность всех параметров технологического процесса, в частности, температуру, давление воздуха на форсунке и другие. Через математическую модель, заложенную в системе, очень быстро прорабатываются возможные варианты исходов события при изменении управляющих параметров, выбирается наиболее оптимальный и оператору выдается рекомендация. Чем точнее он следует указаниям, тем стабильнее работает оборудование. Показания технологических параметров загружаются из автоматизированной системы управления технологическим процессом и базы данных лабораторных анализов. По мере накопления данных математическая модель непрерывно обучаетсяи улучшается.

Азат Гафаров, генеральный директор ООО «УРАЛХИМ Инновация»:

«Мы открываем для себя принципиально новое направление повышения эффективности производства – инновационное, когда повысить производительность удается не за счет технического перевооружения, требующего больших инвестиций, а благодаря интеллектуальному решению, которое обходится без серьезных затрат. Онлайн-советчик для барабана-гранулятора-сушилки – один из наших наиболее интересных проектов в области цифровизации. Для нас это новая стратегическая возможность, потому что такие БГС есть не только на «КЧХК». В дальнейшем мы планируем внедрить это решение и на АО «ВМУ».

В цехе, где находятся агрегаты БГС, попеременно получают три разных продукта – NS 30:7, известково-аммиачную селитру (ИАС) и CaNS (известково-аммиачную селитру с добавлением серы). Из-за высокой инерционности процесса операторы не могут сразу увидеть, как их действия влияют на технологический процесс и, соответственно, на готовый продукт. В результате производительность агрегата, скорость налипания пульпы на внутренние стенки и количество ретура (некондиционный продукт, идущий обратно в технологию) оказываются нестабильными и зависят от опыта оператора. Именно это послужило причинойи смыслом создания онлайн-советчиков–создать систему, которая поможет каждому оператору управлять процессом на уровне лучших представителей профессии.

Анатолий Шаблинский, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«Развитие цифровой трансформации является приоритетным направлением для всех предприятий «УРАЛХИМа». Успешная реализация проекта по внедрению онлайн-советчиков в филиале «КЧХК» позволит распространить его и на другие заводы компании. Благодаря таким решениям, появляется возможность отслеживать производственные процессы в онлайн-режиме, тем самым снижая риск возникновения ошибок».