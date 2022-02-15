«Уралхим»: внедряем современные методы подготовки кадров

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершается внедрение виртуального тренажера для подготовки персонала отделения синтеза производства аммиака и абсорбционно-холодильных установок.

VR-тренажер включает в себя панорамы с основными технологическими позициями агрегатов аммиака, по которым аппаратчики совершают обход в течение смены. В виртуальной реальности во время обхода на позициях агрегата возникают отклонения, которые сотрудник должен обнаружить, а затем принять верное решение.

«Практическая подготовка сотрудника занимает минимум шесть месяцев, но для того, чтобы узнать все тонкости, нужны годы практики. VR – это серьезный инструмент, который поможет существенно повысить качество адаптации специалистов технологической службы», – прокомментировал Александр Иванишин, начальник участка №4 цеха производства аммиака филиала «КЧХК».

Персонал цеха уже провел первые опробования цифрового тренажера. Отмечают, что он удобен в использовании и отлично подходит для подготовки молодых аппаратчиков с недостаточным опытом работы. В дальнейшем его можно будет развивать и совершенствовать, вводить новые операции.

«Доказано, что информация усваивается лучше, когда мы не только слышим и видим, но и применяем на практике. В условиях учебного кабинета подобные тренажеры – отличная возможность сразу отработать полученные знания. Более того, цифровизация профессионального обучения и современные методы подготовки позволяют по-новому раскрыть профессию аппаратчика, привить интерес к ней молодым сотрудникам», – прокомментировала Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу.

Разработанный тренажер – не единственный VR-симулятор на предприятии. Проект «Цифровизация профессионального обучения» реализуется уже несколько лет. Подготовка кадров с применением новых методов ведется по нескольким производственным операциям, а опыт разработки подобных тренажеров транслируется и на другие площадки холдинга.