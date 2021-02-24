«УРАЛХИМ» вложит 1,4 млрд рублей в инвестиционные проекты на кирово-чепецком производстве

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает реализацию инвестиционных проектов на производстве. В 2020 году на эти цели направлено 1,2 млрд рублей.

В прошлом году проведен первый этап инвестиционного проекта по реконструкции узла окисления аммиака на агрегате азотной кислоты АК-72/2. Основная цель этого этапа – повысить степень конверсии аммиака. Благодаря реализованным мероприятиям смешение аммиака с воздухом проходит более равномерно, а эффективность работы всего узла окисления аммиака повысилась. Дополнительно сократилось число плановых остановок на замену катализаторных сеток: раньше эта процедура проходила два раза в год, после внедрения инвестпроекта – раз в год. Это плюс 48 часов работы агрегата, то есть примерно 2,6 тысячи тонн моногидрата азотной кислоты в год. В 2021 году здесь будет проведен второй этап реконструкции.

Также в цехе азотной кислоты на агрегате УКЛ-7 №5 установлен модернизированный турбокомпрессор модернизированной конструкции ГТТ-3ПН. В этом году заводские специалисты продолжают следить за режимом работы нового оборудования и оценивать его производительность. Если турбокомпрессор зарекомендует себя с лучшей стороны, то подобные реконструкции могут пройти и на других агрегатах УКЛ-7 цеха.

В цехе фосфорной кислоты и нитратных солей продолжается работанад повышением энергоэффективности производства. В 2020 году здесь был завершен проект по замене циркуляционных насосов, что приведет к экономии электроэнергии 6,6 млн кВт*ч в год.

В этом же цехе в начале 2021 года завершено строительство дополнительной очереди производства нитрата кальция.

- Это крупнейший инвестиционный проект последних лет. Общий объем его финансирования составил 1,4 млрд рублей. Уже в феврале этого года новая установка выпускает готовую продукцию. Дополнительные объемы производства нитрата кальция составят до 93 тысяч тонн в год,–отметил директор филиала «КЧХК» Анатолий Шаблинский.

Еще один инвестиционный проект завершается в 2021 году в цехе фосфорной кислоты и нитратных солей – по переработке кека из нитрата кальция. В итоге подразделение получит экономию сырья и электроэнергии. Стоимость проекта составит 173,7 млн рублей.

Продолжается масштабная работа по реализации проекта «Отказ от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод». Регулярно предприятие тратит большое количество средств на аренду полигона и его обслуживание. Решение вопроса следующее: при помощи дополнительных установок стоки и растворы будут очищаться и после переработки вновь возвращаться в производства завода. Реализация этого проекта даст ощутимую эффективность в сферах экономики производства завода и экологии.

В целом на реализацию инвестиционных проектов в 2021 году филиал «КЧХК» направит 1,4 млрд рублей.