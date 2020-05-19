«УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке: почти 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняты беспрецедентные меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции – от обработки посуды в столовой при температуре не ниже 65 градусов до установки современных потоковых тепловизоров на проходных.

У сотрудников есть возможность обработки рук антисептиками: дозаторами, гелями, салфетками. На них предприятие потратило за период пандемии около полутора млн рублей.

На закупку средств самозащиты, масок и перчаток, была выделена еще более значительная сумма – более 9,5 млн рублей. К примеру, масок было приобретено 476 600 штук, перчаток – 72 040 пар.

На проходных предприятия установлены потоковые тепловизоры для измерения температуры, на их приобретение было направлено почти полтора млн рублей. «Это очень действенная мера в борьбе с распространением инфекции, -­рассказал руководитель службы ОТ и ПБ Сергей Завьялов. ­-Потоковые тепловизоры уже на этапе входа сотрудников на проходную позволяют выявить лиц с повышенной температурой, что помогает нам уберечь остальных работников от распространения коронавируса.Всего же на борьбу с COVID-19 за период пандемии потрачено около 20 млн рублей».

Также на предприятии организовано тестирование на выявление у сотрудников COVID-19. Тесты проводятся работникам, оформившим больничные листы, с признаками ОРВИ (температура, боль в горле и др.), контактным и условно-контактным с зараженными людьми лицам. Это позволяет на ранней стадии выявлять потенциально заболевших коронавирусом сотрудников и провести дополнительные профилактические меры на рабочих местах и с контактными лицами.Тестирование проводится в здравпункте завода или при выезде медиков на дом к работнику. Всего с апреля на заводе проведено 994 теста на COVID-19.

Забота о сотрудниках продолжается и за пределами проходной: организована доставка персонала на работу и обратно спецтранспортом, который проходит регулярную дезинфекцию. На эти услуги предприятие ежемесячно выделяет более двух млн рублей. Также действует вызов врача заболевшему работнику на дом и содействие в соблюдении режима самоизоляции и лечении.