«УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке направил на борьбу с Covid-19 больше 50 млн рублей

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает вести работу по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия. С апреля на эти цели завод выделил больше 50 млн рублей.

Все работники обеспечены антисептическими средствами для обработки рук. Предприятием закуплено более миллиона медицинских масок и более 200 тысяч пар перчаток. На проходных продолжают работу потоковые тепловизоры для измерения температуры. Приобретены и установлены в помещениях воздухоочистители. Для определения температуры сотрудников в подразделения направлены более 200 термометров и бесконтактных пирометров. На закупку этих средств предприятие с апреля выделило 30,7 млн рублей.

Филиал «КЧХК» организует тестирование на выявление у сотрудников Covid-19. Тесты проводят работникам, оформившим больничные листы, с признаками ОРВИ (температура, боль в горле и др.), контактным и условно-контактным с зараженными людьми лицам. Это позволяет на ранней стадии выявлять потенциально заболевших коронавирусом сотрудников и провести дополнительные профилактические меры на рабочих местах и с контактными лицами.Тестирование проводится в здравпункте завода или при выезде медиков на дом к работнику. Всего с апреля на заводе проведено больше пяти с половиной тысяч тестов на Covid-19. Филиал «КЧХК» направил на эти цели более девяти с половиной млн рублей.

Предприятие старается обеспечить максимальную защиту сотрудников и за пределами проходной. С апреля действует доставка персонала на работу и обратно спецтранспортом, который регулярно проходит санобработку и дезинфекцию. На эти услуги предприятие ежемесячно выделяет более двух с половиной млн. рублей. Также действует вызов врача заболевшему работнику на дом и содействие в соблюдении режима самоизоляции и лечении.

– Для нас очень важно сохранить жизнь и здоровье сотрудников в сложившейся ситуации, – отметил директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Анатолий Шаблинский. – От этого зависит и стабильная работа предприятия. Мы принимаем все необходимые меры по сдерживанию распространения инфекции и направляем на это все возможные ресурсы.