«Уралхим» увеличил показатели по отгрузке готовой продукции

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» обновил рекорд по фасовке и отгрузке готовой продукции.

По итогам 2021 года предприятие отправило потребителям 2,343 миллионов тонн удобрений. Это на 20 тысяч тонн больше, чем за предыдущий период. Успех обусловлен востребованностью продукции филиала у потребителей, грамотной работой с ними, а также увеличением производственных мощностей.В 2021 году в филиале «КЧХК» начала работу еще одна очередь производства нитрата кальция.

Основным катализатором роста показателей по фасовке и отгрузке готовой продукции стала реконструкция узла отгрузки аммиачной селитры с заменой крана и удлинением конвейеров. Стоимость проекта более 58 млн рублей.

«По итогам реализации проекта фактическая мощность фасовки и погрузки превысила максимальную суточную выработку агрегатами АС-72. У нас появилась возможность фасовать в биг-беги весь объем выпускаемой цехом продукции», – прокомментировал Александр Шиленко, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК».

Аммиачная селитра популярна у российского потребителя, ее доля в поставках «Уралхима» неизменно растет. Ежесуточно фасованное в мягкие контейнеры (МКР) удобрение отгружается как автотранспортом, так и по железной дороге.

«Новые мощности в отгрузке серьезно повлияли на скорость работы и на возможности удовлетворить запросы наших потребителей. У нас есть все основания надеяться на новый рекорд по итогам этого года», – рассказала Надежда Турушева, руководитель управления по отгрузке готовой продукции филиала «КЧХК».