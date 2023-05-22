«Уралхим» устроил праздник для детей Кирово-Чепецка — «АРТФЕСТ-Дети»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в преддверии Дня химика устроил масштабный праздник для детей Кирово-Чепецка — «АРТФЕСТ-Дети».

Мероприятие состоялось на Октябрьской площади у дворца культуры «Дружба». На площадках были представлены выставка рисунков, зона для малышей, мастер-классы по разным профессиям: химик, кондитер-мороженщик, парфюмер, строитель и многие другие.

На главной сцене прошла театрализованная программа «Карнавал профессий», выступили детские творческие коллективы города. Отдельным блоком стало торжественное награждение участников творческого конкурса детского рисунка «Уралхим.Арт». Всего на конкурс поступило более 470 работ. Победителей выбрали в трех возрастных категориях, а также наградили победителей голосования за приз зрительских симпатий.

Отдельно были отмечены лучшие учащиеся проекта предприятия «Факультет нескучных наук-3». Состоялось награждение участников грантового конкурса среди школ города. Сертификаты номиналом от 200 до 500 тысяч рублей на реализацию проектов вручили 14-ти представителям образовательных учреждений. Общий размер грантового фонда в этом году составил четыре миллиона рублей.

Хедлайнером праздника стал исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Наше предприятие в честь своего 45-летия подготовило для всех детей города яркий праздник — День химика. Были рады видеть большое количество гостей на площади. Можно смело сказать, что «Уралхим» подарил всем самым юным жителям города отличное настроение и улыбки на лицах.