«Уралхим» стал применять отечественную упаковку для нитрата кальция

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» на производстве нитрата кальция перешли на отечественную упаковку.

Из-за недоступности ранее используемой пленки для мелкой тары, мешков по 25 кг, подобрали нового производителя — Камский завод полимерных материалов. Их продукция прошла все тесты и испытания, она соответствует запросам производства. Благодаря этому не потребовались перенастройка фасовочного оборудования и переобучение сотрудников. Был заменен и стрейч-худ — пленочный рукав для паллетирования груза. Он необходим для надежной фиксации мешков на палете. Предприятие сохранило возможность быстро фасовать и отправлять нитрат кальция потребителям.

Надежда Турушева, руководитель управления по отгрузке готовой продукции филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Теперь нитрат кальция — полностью сделанный в России продукт, от содержимого до оболочки. За качеством упаковки наших удобрений мы следим постоянно. В связи с переходом на пленку от новых поставщиков контроль особенно серьезный. Получаем обратную связь от потребителей, анализируем ее и принимаем во внимание их рекомендации.