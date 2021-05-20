«Уралхим»: совместными усилиями делаем Кирово-Чепецк лучше

В Кирово-Чепецке прошел рейд по городским объектам, проекты которых реализуются городом при поддержке национальных проектов и совместно с компанией «Уралхим». Все они направлены на развитие и благоустройство города.

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Кировской области, заместитель генерального директора АО «ОХК «Уралхим» Сергей Момцемлидзе, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский и глава города Кирово-Чепецка Елена Савина.

Отправной точкой рейда стал новый детский сад на улице Сергея Ожегова, построенный в рамках проекта национального проекта «Демография». Его открытие состоялось в ноябре 2020 года. К новому детскому саду ведет удобная асфальтированная дорога, построенная на средства компании «Уралхим» в рамках социального партнерства.

Маршрут рейда охватывал практически весь город. Ремонт автомобильных дорог ведется от въезда в город по улице Мелиораторов – по улице 60 лет Октября и по проспекту Россия. В поперечном направлении будет отремонтирована линия улиц братьев Васнецовых и Алексея Некрасова. Всего на ремонт дорог в 2021 году городу выделено 225,5 миллионов рублей.

«Каждый раз, приезжая в Кирово-Чепецк, я отмечаю положительную динамику в благоустройстве, но такое количество выделенных средств и ремонтируемых объектов– рекорд для города. Работы стартовали уже в начале мая, что показывает хорошую подготовку и работу муниципалитета. Поэтому в следующем году город может надеяться на такой же объем финансирования», – отметил Сергей Момцемлидзе.

«То, что важно для города, важно и для завода. Например, ремонт улицы Мелиораторов, по которой едут на работу наши сотрудники. Надеемся, что работы будут выполнены качественно и в срок. Со своей стороны, готовы помогать в экспертизе и контроле за выполнением этого и других проектов», – подчеркнул Анатолий Шаблинский.

Помимо поддержания дорог и тротуаров ведется работа по созданию мест отдыха и центров притяжения. Новой городской достопримечательностью уже стала фотозона на Вятской набережной, подаренная компанией «Уралхим» к 65-летию города. Ко Дню Химика, который состоится в последнюю субботу мая, подрядчик обещал закончить благоустройство вокруг арт-объекта. А к концу года на улице Первомайской должно появиться новое место отдыха горожан – сквер «Река времени». Реновация сквера стала возможной благодаря победе Кирово-Чепецка в конкурсе малых городов и исторических поселений при поддержке предприятий – социальных партнеров и инициативном участии горожан.

«Город преображается не только благодаря национальным проектам, но и усилиями самих горожан, общественных и некоммерческих объединений, которые становятся инициаторами проектов поддержки местных инициатив, участвуют в грантовых конкурсах, выдвигают свои идеи, как сделать ярче жизнь и облик Кирово-Чепецка», – рассказала Елена Савина.