«УРАЛХИМ»: развиваем и благоустраиваем город совместными усилиями

В Кирово-Чепецке прошел рейд по контролю над реализацией проектов, направленных на развитие и благоустройство, которые город осуществляет при поддержке национальных проектов и совместно с компанией «УРАЛХИМ».

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Кировской области, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Момцемлидзе, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков, глава Кирово-Чепецка Елена Савина, глава администрации города Михаил Шинкарев.

Первым пунктом маршрута стал обновленный мемориал Вечный огонь на Вятской Набережной. По программе «Формирование современной городской среды» здесь сделали облицовку гранитом, установили клумбы из светопроводящего бетона, выложили дорожки и посадили деревья.

- Мы начали развитие территории Вятской набережной в 2017 году и шаг за шагом продолжали его все последующие годы за счет средств национального проекта, собственных средств и социального партнерства, – отметила глава города Елена Савина. – Можно сказать, что на сегодня задуманный нами проект благоустройства набережной завершен.

Участники рейда обратили внимание на ремонт городских дорог. Они оценили качество работ, проведенных на улицах Первомайская, Зверева и Заводская.Ремонт на этих участках осуществлялся по программам «Безопасные и качественные дороги», «Формирование современной городской среды» и благодаря социальному партнерству с компанией «УРАЛХИМ».

Депутат Законодательного Собрания Кировской области, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей Момцемлидзе подчеркнул, что 2020 год стал рекордным по объемам финансирования инфраструктуры в Кирово-Чепецке и масштабам работ.

–К практике социального партнерства, которую мы постепенно внедряли более пяти лет, подключаются и другие предприятия. А это значит, что у города появляется больше возможностей для развития. И это касается не только благоустройства, но и поддержки образовательных учреждений, культуры, спорта, – ­отметил Сергей Момцемлидзе.

Также комиссия посетила социально-значимые объекты города. Участники побывали в арборетуме, где за 2019 и 2020 года провели освещение и видеонаблюдение, установили таблички с названиями высаженных растений.

– Наверняка, горожане заметили серьезные масштабы работ этого года. Надеемся, что все заявленные проекты будут закончены в срок и с соответствующим качеством, – подчеркнул директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков. – В любом большом деле есть свои проблемы и трудности, но мы видим заинтересованность городских властей в качественном проведении всех работ.

Проведение контрольных мероприятий дает возможность оценить эффективность использования средств, переданных на развитие и благоустройство города. В начале июля подобный рейд состоялся по итогам реализации программы «Безопасный город». В будущем компания «УРАЛХИМ» продолжит поддерживать наиболее важные социальные и инфраструктурные проекты в городе и отслеживать результаты их реализации.