Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» проводит акцию «Добрый урожай» в Кировской области.

Это ежегодное мероприятие, акция проходит с 2016 года. Она охватывает районы, где депутатами в Законодательное собрание региона избраны сотрудники «Уралхима»: Афанасьевский, Верхнекамский, Подосиновский, Лузский, Опаринский, Мурашинский, Юрьянский, Кирово-Чепецкий и город Кирово-Чепецк. Жительницы этих районов возраста 55+ получают пакет с продукцией Компании.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Удобрения — это хороший подарок в преддверии дачного сезона. Жители нашего региона знают, что продукция кирово-чепецкого предприятия «Уралхима» отличается качеством и безопасностью. Каждый год получаем множество положительных отзывов, и мы рады, что Компании удается уже восьмой год подряд проводить «Добрый урожай».

Продукция уже доставлена в районы области. В Кирово-Чепецке акция стартовала 1 марта. Выдача удобрений здесь пройдет до 7 марта включительно. Удобрения получат более 40 тысяч женщин региона.