«Уралхим» проводит акцию «Добрый урожай» в Кировской области

ОБЩЕСТВО

02 марта 2023 160 0
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   Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» проводит акцию «Добрый урожай» в Кировской области.

 

Это ежегодное мероприятие, акция проходит с 2016 года. Она охватывает районы, где депутатами в Законодательное собрание региона избраны сотрудники «Уралхима»: Афанасьевский, Верхнекамский, Подосиновский, Лузский, Опаринский, Мурашинский, Юрьянский, Кирово-Чепецкий и город Кирово-Чепецк.  Жительницы этих районов возраста 55+ получают пакет с продукцией Компании.

 

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

 

Удобрения — это хороший подарок в преддверии дачного сезона. Жители нашего региона знают, что продукция кирово-чепецкого предприятия «Уралхима» отличается качеством и безопасностью. Каждый год получаем множество положительных отзывов, и мы рады, что Компании удается уже восьмой год подряд проводить «Добрый урожай».

 

Продукция уже доставлена в районы области. В Кирово-Чепецке акция стартовала 1 марта. Выдача удобрений здесь пройдет до 7 марта включительно. Удобрения получат более 40 тысяч женщин региона.

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«УРАЛХИМ»

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