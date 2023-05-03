«Уралхим» провел субботники в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал участником месячника по уборке и благоустройству Кирово-Чепецка.

Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в уборке городских территорий. В этом году с 24 по 28 апреля они приводили в порядок проспект Мира, улицу Первомайская и участок улицы Ленина от перекрестка с проспектом Мира до перекрестка с улицей Сосновая. Убирали песок с проезжей части, очищали обочины и газоны от мусора. Была задействована спецтехника. Собранный мусор подрядные организации, обслуживающие город, сразу вывозили на полигон.

Традиционным мероприятием стали субботники, которые организовали в округах Кирово-Чепецка депутаты гордумы — сотрудники «Уралхима». Уже прошли уборки в микрорайонах № 7, 8, 9, ПМК, Балезино, Боево. На этой неделе приведут в порядок лесной массив у лицея, территории у домов по улицам Сосновая и Перевощикова, детского сада №8. Инвентарь предоставляется филиалом «КЧХК». Всего будет проведено 14 таких субботников.

Сергей Завьялов, руководитель направления по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы Кирово-Чепецка:

Субботники проводим с 2016 года, и все эти годы нас поддерживают жители микрорайонов. Эти мероприятия объединяют соседей. От лица всего депутатского корпуса хочу поблагодарить неравнодушных горожан, которые присоединились к уборке.