«Уралхим» провел праздник футбола в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел большой футбольный праздник, посвященный Дню молодежи и 20-летию Федерации футбола города Кирово-Чепецка.

На поле встретились детские команды из Кирово-Чепецка, Фаленок и Кирова, а также команды ветеранов КЧХК и городских предприятий.

С праздником спортсменов и зрителей поздравила глава города Елена Савина, пожелав командам победы. Также поприветствовали всех присутствующих депутат Законодательного собрания Кировской области Александр Иванишин, депутаты городской Думы Андрей Митяшин и Сергей Завьялов, а также президент Федерации футбола города Кирово-Чепецка Иван Парфенов.

Андрей Митяшин, депутат городской Думы, заместитель начальника цеха по ремонту технологического оборудования филиала «КЧХК»:

«Кирово-Чепецк всегда был спортивным городом. Компания «Уралхим» поддерживает эти традиции, и футбольный праздник – хорошее тому подтверждение. Надеюсь, этот день запомнится прекрасной игрой, а летний турнир станет ежегодным».

В перерывах между матчами зрители увидели музыкальные номера и выступления чирлидеров. Все желающие могли сделать памятные снимки в тематических фотозонах.

Среди детских команд победителями стали команды:«Фаленки» 2011-2012 г.р. и «Олимпия» 2009-2010 г.р. В матче ветеранов КЧХК победу одержала команда «ГалоПолимер», среди команд предприятий – сборная «Уралхим».

Все участники и победители получили награды, а также подарки от партнеров праздника: городского молочного завода, Кирово-Чепецкого хлебокомбината и мясоперерабатывающего комбината «Абсолют вкуса».

Организаторы благодарили за поддержку проведения мероприятия администрацию города Кирово-Чепецка, Федерацию футбола г.Кирово-Чепецка, КОА «Дружба», спортивную школу «Олимпия» и информационных партнеров: информационный портал «Город Ч» и газету «Вперед».