«Уралхим» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района





Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района.



Свои проекты представили шесть образовательных учреждений из Бурмакино, Ключей, Филиппово, Кстинино, Фатеево и Полома. Тематика разнообразная: ремонт и оснащение рекреационных зон, реновация школьных тиров, организация гидропонной лаборатории,

развитие краеведческого музея.



Конкурсная комиссия определит победителей в ближайшее время. Две школы, чьи проекты будут признаны лучшими, получат гранты по 100 тысяч рублей. Реализация идей должна быть завершена к 1 сентября этого года.



В этом году грантовый конкурс впервые состоялся в школе-участнице — в школе села Кстинино.

Это образовательное учреждение стало одним из победителей прошлого года, и гостям были продемонстрированы итоги реализации их проекта — новая кухня-лаборатория для проведения уроков технологии и внеклассных занятий.



Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:



Мы рады, что удается проводить грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района ежегодно. Опыт выездной презентации проектов очень интересен — комиссия может оценить значимость и пользу реализованных идей. По условиям подписанного соглашения о социальном

партнерстве «Уралхим» взаимодействует с Кирово-Чепецким районом по многим направлениям. Гранты на этот конкурс выделяются сверх нашего соглашения, и это правильно: качественное образование для детей — одна из приоритетных целей социальной политики Компании.



