«Уралхим» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района

ОБЩЕСТВО

28 марта 2023 75 0
На печать



   Филиал «КЧХК»  АО «ОХК «Уралхим»  организовал грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района. 


Свои проекты представили шесть образовательных учреждений из Бурмакино, Ключей, Филиппово, Кстинино, Фатеево и Полома. Тематика разнообразная: ремонт и оснащение рекреационных зон, реновация школьных тиров, организация гидропонной лаборатории, 
развитие краеведческого музея. 


Конкурсная комиссия определит победителей в ближайшее время. Две школы, чьи проекты будут признаны лучшими, получат гранты по 100 тысяч рублей. Реализация идей должна  быть завершена к 1 сентября этого года.


В этом году грантовый конкурс впервые состоялся в школе-участнице —  в школе села Кстинино. 
Это образовательное учреждение стало одним из победителей  прошлого года, и гостям были продемонстрированы итоги реализации их проекта —  новая кухня-лаборатория для проведения уроков технологии и внеклассных занятий.


Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:


Мы  рады, что удается проводить грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района ежегодно. Опыт выездной презентации проектов очень интересен —  комиссия  может  оценить значимость и пользу реализованных идей. По условиям подписанного соглашения о социальном 
партнерстве  «Уралхим» взаимодействует с Кирово-Чепецким районом по многим направлениям. Гранты на этот конкурс  выделяются сверх нашего соглашения, и это правильно: качественное образование для детей  —  одна из приоритетных целей социальной политики Компании.

 


 

ТЕГИ

«УРАЛХИМ»

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Вы поддерживаете смягчение правил сжигания травы и установки мангалов на садовых участках?