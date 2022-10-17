«Уралхим» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецка

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошла защита образовательных проектов школ Кирово-Чепецка. В этом году в грантовом конкурсе приняли участие 14 учебных заведений.

Директора школ рассказали о реализации проектов прошлого года и представили новые. Все они направлены на формирование среды, обеспечивающей высокий уровень качества образования и реализацию творческого потенциала у школьников. Среди предложений — создание коворкингов, информационно-библиотечных центров, лицейского телевидения. Гимназия № 2 планирует оборудовать естественнонаучную лабораторию, а Кировский кадетский корпус запустить VR-проект для отработки навыков в сфере безопасности.

В конкурсную комиссию вошли заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу Елена Перминова и глава города Кирово-Чепецка Елена Савина. Они пообщались с участниками и обсудили возможности реализации проектов.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Мы рады, что количество претендентов на грант «Уралхима» с каждым годом растет. Сегодня к ним присоединились школа микрорайона Каринторф и школа для обучающихся с ограниченными возможностями. Мы не ставим участников конкурса в строгие рамки. Для нас важно, чтобы проекты были направлены на повышение качества учебного процесса.

Грантовый фонд в размере четырех миллионов рублей будет распределен между школами-победителями в ноябре. Реализовать свои проекты учебные заведения должны до конца учебного года.