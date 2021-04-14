«УРАЛХИМ» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецка

В филиале «КЧХК» прошел традиционный грантовый конкурс среди образовательных учреждений города. Руководители школ Кирово-Чепецка защитили проекты по развитию образования в своих учреждениях.

Поприветствовали участников и оценили проекты директор филиала Анатолий Шаблинский, заместитель директора филиала по персоналу, депутат ОЗС Елена Перминова,а также глава города Елена Савина и начальник департамента образования Нина Огородова.

«Сегодня мы проводим традиционную встречу, где подводим итоги, строим планы нашего взаимодействия. Со своей стороны, мы можем заверить вас, что поддержка школ по программе «УРАЛХИМ» – детям» продолжится. Мы с удовольствием сотрудничаем по разным образовательным направлениям, и рады, что количество реализуемых проектов с каждым годом растет. Благодаря этому школы развиваются. В этом я лично убедился в ходе ознакомительных поездок по учреждениям социальной сферы с Еленой Савиной», – Анатолий Шаблинский, директор филиала «КЧХК».

В этом году в конкурсе приняли участие 11 образовательных учреждений Кирово-Чепецка и Кировский кадетский корпус ПФО им. А. Я. Опарина.Все проекты направлены на создание среды, обеспечивающей высокий уровень качества образования и реализацию творческого потенциала как у школьников младших возрастов, так и старшеклассников. Благодаря победе в конкурсе в школах улучшается материально-техническая база. Так, например, один из проектов посвящен созданию инженерной лаборатории для формирования первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений у школьников. Другой на создание образовательной площадки виртуальной и дополненной реальности. Главная цель всех проектов – сформировать условия для профессионального самоопределения учащихся.

«Важно, чтобы у наших детей была возможность интересно учиться и всесторонне развиваться. Благодаря грантам обновляются школьные профильные кабинеты, приобретается современное учебное оборудование, пополняется база учебных материалов. Значит, ребятам в школе становится комфортнее и интереснее. Традиция подобных конкурсов зародилась в городе, но мы распространили ее и на район. Грантовый конкурс среди школ района прошел неделю назад. Хочется сказать большое спасибо всем педагогам, которые участвуют в подготовке проектов. Всегда не просто выбрать лучший проект»,– отметила Елена Перминова.

По итогу грантовый фонд в размере четырех млн рублей будет направлен на реализацию лучших проектов. Результаты будут озвучены до конца учебного года.