«Уралхим» провел ежегодный «День поля» в Кировской области

АО «ОХК «Уралхим» провело третье собственное ежегодное аграрное мероприятие «День поля» в Кировской области. Форум прошел на полях ЗАО «Племенной завод «Октябрьский» Куменского района.

В мероприятии приняли участие представители министерств сельского хозяйства Кировской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Пермского края, крупнейших сельхозтоваропроизводителей этих регионов – ООО «Вятушка АГРО», ООО «Агрофирма Мухино», АО «Русь», АО «Агрокомбинат Племзавод Красногорский», ООО Агрофирма «Труд». Всего «День поля» посетили более 200 руководителей и специалистов сельхозпредприятий. Партнером выставки выступило ООО «ЭкоНива-Техника» поставщик сельхозтехники и оборудования.Открыл форум Евгений Сафронов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

Мероприятие прошло в двух форматах – деловая программа и посещение участниками опытных полей. В рамках первой части специалисты агрономической службы «Уралхима» рассказали о дополнительных сервисах агролаборатории (собственный комплекс на базе филиала «КЧХК» в г. Кирово-Чепецке, проводящий анализ поливных вод, растительного материала, почвы и др.) и агроконсалтинге (сервисы дочерней компании «Диджитал Агро» – скаутинг, разработка схем питания, сопровождение, разработка технологий). Представители «Уралхима» и «Уралкалия» также представили доклады по актуальным темам питания растений.

Особое внимание было уделено новинке продуктового портфеля «Уралхима» – «МультиСтарт NPKS 15:15:15:11+Био». Помимо полезных для растений азота, фосфора, калия и серы, удобрение имеет в своем составе микроорганизмы, которые стимулируют развитие корневой системы, повышают коэффициент использования элементов питания из почвы и устойчивость перед возбудителями болезней.

На выставке прошла встреча руководства Торгового дома «Уралхим» с представителями региональных минсельхозов. Стороны обсудили возможность расширения географии опытов Компании и взаимодействие по поддержке отечественных сельхозпроизводителей.

Во второй части мероприятия гости осмотрели опытные делянки ярового ячменя, изучили схемы применения удобрений Компании, оценили эффективность систем питания, разработанных «Уралхимом».

Татьяна Сурдина, директор по маркетингу АО «ОХК «Уралхим», отметила:

«День поля» важное мероприятие «Уралхима», проводимое в Кировской области. В первую очередь оно направлено на повышение уровня осведомленности клиентов, а также демонстрацию применения удобрения и сервисы Компании в реальных условиях. Каждый год мы выбираем новую культуру для опытов, чтобы изучить потребности аграриев. В этот раз ей стал ячмень третий по значимости сельхозпродукт в ПФО. 10 августа в Новосибирской области состоится наш первый «День поля» для аграриев Сибирского федерального округа.