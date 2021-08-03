«Уралхим» провел «День поля» в Кировской области

В Кировской области на территории «Агрофирмы Савали» состоялась аграрная выставка – «День поля», организованная компанией «Уралхим». В мероприятии приняли участие ведущие специалисты агрономического сектора «Уралхим», а также партнеры компании –поставщик сельскохозяйственной техники и оборудования Эконива-Техника и производитель средств защиты растений Кирово-Чепецкая химическая компания. Всего форум посетили 90 сельхозпроизводителей.

Компания «Уралхим» представила на мероприятии схемы питания яровой пшеницы с применением удобрений заводов компании, а также продукции партнеров. Эффективность опытов все гости мероприятия смогли оценить лично, посетив опытные поля вместе с агрономами компании «Уралхим» и прослушав подробный рассказ о процессе проведения опытов.

«Такие открытые масштабные демонстрации результатов применения минеральных удобрений или систем защиты растений в производственных условиях позволяют сельхозпроизводителю своими глазами увидеть и оценить эффективность систем возделывания тех или иных культур», – рассказал Михаил Домнин, старший агроном-консультант ООО ТД «Уралхим».

Также представители компании рассказали об особенностях систем питания сельхозкультур на территории Приволжского федерального округа, основная задача которых – увеличение урожайности и повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства.Вдобавок компания представила свои дополнительные сервисы, такие как Агролаборатория и Агроконсультирование, а компания Агросигнал рассказала о своих цифровых сервисах.

«На основе удобрений производства компании «Уралхим» наши специалисты разрабатывают уникальные системы питания растений. Подобные мероприятия дают возможность поделиться с коллегами наработками не только в теории. Здесь участники могут увидеть, как система питания применяется в полевых условиях. Агроконсультирование – еще одно направление, в котором мы активно развиваемся», – прокомментировал Владимир Прудников, региональный менеджер ООО ТД «Уралхим».