«УРАЛХИМ» провел акцию «Добрый урожай» в Кировской области

ОБЩЕСТВО

10 марта 2020 28 0
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«УРАЛХИМ» провел акцию «Добрый урожай» в Кировской области

 

    Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провел традиционную акцию «Добрый урожай» в Кировской области. В этом году компания подарила 120 тонн минеральных удобрений женщинам-садоводам региона. Акция приурочена к 8 Марта и прошла уже в пятый раз.

 

Участниками стали женщины пенсионного возраста девяти муниципальных образований Кировской области: город Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий, Мурашинский, Юрьянский, Афанасьевский, Верхнекамский, Опаринский, Лузский и Подосиновский районы.

 

Организаторами ежегодно выступают депутаты Законодательного собрания – представители компании «УРАЛХИМ», которых жители этих районов избрали в областной парламент: Сергей Момцемлидзе, Елена Перминова, Елена Александрова, Виктор Медведков, Валерий Метелев.

 

За время проведения акциипочти 40 тысяч женщин Кировской области получили расфасованные по три килограмма пакеты с известково-аммиачной селитрой от компании «УРАЛХИМ». 

 

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«УРАЛХИМ»

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