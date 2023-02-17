«Уралхим» продолжает поддержку муниципалитетов Кировской области

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подписал соглашения о социальном партнерстве с девятью муниципальными образованиями региона, интересы жителей которых в Законодательном собрании Кировской области представляют депутаты-сотрудники Компании.

Мероприятие состоялось 16 февраля в Кирове. В нем приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, депутат Государственной Думы Рахим Азимов, депутаты ОЗС от «Уралхима» Елена Перминова, Александр Иванишин, Елена Горшкова, Валерий Метелев, Виктор Медведков, Борис Веснин, Елена Александрова; директор филиала «КЧХК» Юрий Шульга; главы Афанасьевского, Верхнекамского, Мурашинского, Юрьянского, Опаринского, Подосиновского, Лузского, Кирово-Чепецкого районов и глава города Кирово-Чепецк.

Подписание подобных соглашений ведется с 2011 года. На их основе «Уралхим» помогает районам в реализации социально важных задач и проектов. Ежегодно для этих целей предоставляется сумма порядка 1 млн рублей для каждого муниципального образования. Выделяемые средства направляются на развитие культуры, спорта, поддержку молодежных проектов, деятельности общественных организаций, малообеспеченных граждан.

Александр Соколов, губернатор Кировской области:

Сегодняшнее подписание соглашений — это важное событие не только для тех муниципальных образований, которые в нем участвуют, но и в целом для области. Это пример всем остальным компаниям, которые работают в регионе, — именно такой подход и является социально ориентированным. И ту сумму, которую выделяет «Уралхим» на развитие районов, мы удвоим из бюджета области.

Рахим Азимов, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ:

Практика социального партнерства позволяет районам точечно решать те или иные наболевшие вопросы. Она служит примером для других предприятий и для других депутатов. Самое главное, это оценивают люди, жители районов, которые поддерживают депутатов, представляющих «Уралхим». Уверен, что командная работа руководства региона, промышленности и депутатов будет продолжена.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Подписание соглашений — еще одно направление в сотрудничестве «Уралхима», Правительства Кировской области и муниципалитетов по самым разным направлениям. Компания регулярно выделяет средства на реализацию социально ориентированных проектов в сфере образования, физкультуры и спорта, культуры, транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды, молодежной политики. Как социально ответственный бизнес мы продолжим помогать региону в решении самых острых социальных проблем.

В ходе мероприятия было рассказано об итогах проектов, реализованных благодаря партнерству в 2022 году. При поддержке Компании в муниципальных образованиях ремонтировались дороги, осуществлялась поддержка местных инициатив, обновлялась материально-техническая база образовательных учреждений, часть финансовой поддержки шла на поощрение жителей за выдающиеся успехи в работе и учебе. Не менее значимыми стали мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежной политики и в жизни общественных организаций районов. Так, например, в районах организовывались спортивные и культурно-массовые мероприятия, приобретались подписки на периодические издания, реставрировались памятники воинам-освободителям, ремонтировались социально значимые здания.