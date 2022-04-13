«Уралхим» продолжает поддерживать школы Кирово-Чепецкого района

Филиал «КЧХК» провел традиционный грантовый конкурс среди школ города, в рамках которого руководители учебных заведений представили проекты по развитию образования.

Компания много лет поддерживает школы Кирово-Чепецка. Грантовый конкурс является частью благотворительной программы «Уралхим» – детям», направлен на создание благоприятной образовательной среды и развитие творческого потенциала учеников.

На конкурс были представлены проекты шести школ Кирово-Чепецкого района. Выступающие поделились своими предложениями и рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются в процессе обучения. Комиссия в лице представителей «Уралхима» и администрации Кирово-Чепецкого района высоко оценила презентации проектов.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», отметила:

«Радует, что руководители и коллективы школ в очередной раз приняли участие в нашем грантовом конкурсе. Чем больше количество инициатив, тем выше соревновательный дух. Компания уделяет пристальное внимание развитию образования в регионах присутствия, финансируя проекты в рамках благотворительных программ «Уралхим» – детям» и «Уралхим» – образование и наука». Мы понимаем, что действительно нужно педагогам и школьникам для организации учебного процесса, средства идут на самые актуальные направления. Только вместе мы сможем сделать школы центрами интересного обучения и полезного досуга, которые объединили бы детей, их родителей и учителей».

До конца учебного года комиссия конкурса выберет двух победителей, каждый из которых получит грант на реализацию проекта в размере 100 тысяч рублей. Проект должен быть завершен до 1 сентября 2022 года